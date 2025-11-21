「訪問診療」って実際どうなの? 自宅で医療を受ける仕組みと対象者について【医師が解説】

なんとなく知っているけど、実際にどんな人が利用できるのか、どうやって始めたらいいのかわからないなど、ハードルが高い印象を持つ人が多い「訪問診療」。しかし、実際には思ったより気軽に利用してもいいのだそうです。そこで今回は、訪問診療とは何か。どのような人が対象となるのかについて、「ふじたあんしんクリニック」の藤田先生に解説していただきました。

監修医師：

藤田 正彦（ふじたあんしんクリニック）

東海大学医学部医学科卒業。東京慈恵会医科大学附属病院初期研修修了、南多摩病院総合診療科、調布市・川崎市のクリニックなどで経験を積む。2022年、神奈川県横浜市西区に「ふじたあんしんクリニック」を開院。2024年、医療法人縁を設立。日本救急医学会専門医。日本在宅医療連合学会、難病指定医。

編集部

まず、訪問診療について教えてください。

藤田先生

訪問診療は、外来通院が難しい患者さんが自宅や施設で医療を受けられる仕組みです。医師が実際に患者さんのいるところに伺って、診察や処方、点滴や服薬の支援など、必要なケアを提供します。

編集部

どのような人が訪問診療を受けられるのですか？

藤田先生

訪問診療は、疾患名にかかわらず、通院が困難な人を対象に広く利用されています。特に、移動が難しい高齢者や寝たきりの人、慢性的な病気を抱える人、緩和ケアを必要とする末期がんの人などに多く提供されています。さらに、在宅酸素療法を導入している人や床ずれを持っている人などにも対応していますし、医療機関によっては精神疾患の人も受けることができます。

編集部

「慢性的な病気」とは、どんな疾患でしょうか？

藤田先生

基本的に、対応できない疾患はありません。COPD（慢性閉塞性肺疾患）や脳卒中後遺症、変形性関節症など、様々な疾患に対応しており、特に進行してきた慢性疾患の人におすすめです。疾患を持っていて病態や重症度が進んで通院が難しいと感じたら、負担に感じたタイミングで訪問診療の導入を検討いただけたらと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜「訪問診療」が受けられる人の特徴はご存じですか? メリット・デメリットや始め方も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。