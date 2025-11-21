ビッグマンが跳満一撃のリードを守った。11月20日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合にセガサミーフェニックスからは竹内元太（最高位戦）が登板。個人連勝を飾った。

【映像】元太、二階堂から跳満一撃でトップ目へ

当試合は起家からEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）、竹内、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びでスタート。東1局は下石に二階堂が8000点を放銃。東2局では堀が下石からロンアガリで5200点（供託1000点）を獲得すると、東3局でも堀に下石が5200点（供託1000点）を献上。Mリーグの舞台で初対決となった2人が2局連続でめくり合いを演じた。

南1局1本場では二階堂がリーチを仕掛けた段階で山にアガリ牌がなかったものの、トップ目の堀から18300点のロンアガリ。しかし南1局2本場では竹内に二階堂が西・中・赤1・ドラ3の12600点を放銃し、ここで竹内がトップ目に立った。跳満一撃のリードを守った竹内が個人2連勝。ウイングスは「元太よくやった！」「トップおめ」と歓喜に包まれた。

インタビューで竹内は「ホッとしています」と安堵の表情。それから「（この対局に）出るかわからなかったので。直前まで。（1試合目の醍醐大が連投かなという雰囲気があったが）『感触が悪いから行ってこい』って言われて。さすがですね。采配がびたびた当たるんですね」と1試合目に出場した醍醐（最高位戦）とのやり取りを明かした。

醍醐が2着、そして竹内は1着。下位に沈むフェニックスは復調の兆しが見え始めている。最後に竹内は「醍醐選手の連投の判断のお陰だと思います」とチームの先輩に感謝しつつ、「ウイングスの皆様、たくさんお守りをいただいてその効果がバッチリ出ました。今月中にプラスに戻すので、応援お願いよろしくお願いします！」と呼びかけた。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）3万3300点/＋53.3

2着 BEAST X・下石戟（協会）2万8300点/＋8.3

3着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）2万2300点/▲17.7

4着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）1万6100点/▲43.9

【11月20日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋524.1（46/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋495.8（44/120）

3位 BEAST X ＋26.8（46/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋8.2（42/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲26.7（48/120）

6位 TEAM雷電 ▲140.6（44/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲145.4（42/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲154.0（46/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲290.4（44/120）

10位 EARTH JETS ▲297.8（46/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）