元ファイターズガールで現在は北海道のダンスボーカルグループ「ａｍｂｉｔｉｏｕｓ」で活動する大西真帆が２０日、自身のＸで結婚することを発表した。

大西は直筆メッセージを掲載。「本日はみなさんに、大切なご報告があります」と切り出し、「この度私、大西真帆は結婚いたしました。ａｍｂｉｔｉｏｕｓというお仕事をしている中で、結婚という選択は、簡単なものではありませんでした。活動との両立はすごく悩んだし、私自身『私の立場はこうじゃなきゃダメかな？』と何度も考えました」とつづった。

続けて「お相手は兼ねてよりお付き合いしていた一般の方であり、２０２５．１０．１より運営の一員になってくれている方です」と報告。「これまで応援してくれたみんなには、びっくりさせちゃったりいろんな気持ちにさせてしまうかと思います。でも私のａｍｂｉｔｉｏｕｓに込めている想いはこれからも変わりません」などと、胸中を明かした。

グループの公式ＳＮＳでも「ＭＡＨＯ」の結婚、今後の活動も継続していくことを報告。大西は「異例なお話で賛否両論あるかと思いますがこれからもどうか、温かい目で応援していただけたら幸いです。私らしく毎日一生懸命頑張りますので、今後ともよろしくお願いします」と締めくくった。

大西は３年間ファイターズガールとして活動し、きつねダンスのブレークにも貢献。２３年シーズン限りで卒業し、２４年から「ａｍｂｉｔｉｏｕｓ」に加わった。グループは札幌観光大使、Ｂリーグ・レバンガ北海道のオフィシャルアンバサダーなどに就任している。