見つけた瞬間、迷わずカートイン！！【コストコ】日頃のご褒美に♡「新作スイーツ」

大型倉庫式スーパー【COSTCO（コストコ）】には、秋冬にぴったりの新作がズラリ！ どれもご褒美スイーツにぴったりで、シェアするもよし、ひとり時間に楽しむもよしなラインナップです。今回は、そんなコストコの実力派デザートを厳選してご紹介します。

濃厚でまろやか「アテナ マヌカハニーギリシャヨーグルト」

人気ブランド「アテナ」のギリシャヨーグルトに、待望のマヌカハニー味が登場！「コストコ情報を発信」する@costco_hackerさんによると「ねっとり濃厚」で「ミルキー感とマヌカハニーの穏やかな甘さが絶妙」なのだとか。朝食にはもちろん、冷凍ベリーやナッツを合わせて、おうちカフェ風に楽しむのも良さそうです。

大人な味わいをたっぷりとお届け「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」

見た目のインパクトもバッチリな、層仕立てのスコップケーキ。キャラメル風味の生クリームやムースに、洋梨のシラップ漬けを重ね、上にはスライスアーモンドをトッピングしています。「コストコスイーツ」を楽しむ@hirokostyle33さんいわく「大人向けテイストで落ち着いた、甘さ」を堪能できるそう。パーティーシーンにもぴったりの贅沢ケーキです。

紅茶香る「アールグレイカップケーキ8個入」

こちらは紅茶好きにはたまらない新作カップケーキ。@costco_hackerさんいわく「フタを開けた瞬間、ふわっと広がる上品な香り」が楽しめるのだとか。「見つけた瞬間、迷わずカートインでした（笑）」とも言われていることから、人気沸騰を予感させます。

とろけるキャラメルに舌鼓「キャラメルベニエ25個入」

見た目はころんと可愛いミニドーナツ。ひと口かじると、中から「とろ～り濃厚キャラメルクリーム」が広がると、「コストコ通」の@potipoti212さんは語ります。ふわふわの生地と香ばしいキャラメルの組み合わせは、想像しただけでも相性抜群！ 一つひとつはあまり大きくないので、忙しい日のリラックスタイムにも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様、@hirokostyle33様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里