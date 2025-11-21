長嶋茂雄さんの「栄光」を撮り続けたカメラマンのベストショットは何か。「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催される。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。

長嶋茂雄さんを現役時代から９０番を背負った第１期監督時代にかけて撮り続けたのが、スポーツ報知ＯＢの落合正カメラマン（７７）。ベストショットに選んだのは、両手を広げてヒーローを待ち受ける一枚。１９７６年６月８日、阪神戦（後楽園）。末次利光が逆転サヨナラ満塁弾を放った。＝敬称略＝

打球が左翼席に届くのを確認しないまま、落合は三塁側のカメラ席を飛び出した。手には２４ミリのワイドレンズを付けたカメラ。「打った音でホームランだと分かったからね」。跳びはねながら一塁ベンチを出てきた長嶋監督を追い掛け、カメラマンが群がる。本塁付近で囲むように撮っていたところ、ミスターは手を広げて末次を出迎えた。

何かあるのでは…と目を離していなかったとはいえ、「このようになるとは思わなかった。（打った末次より）こっちの方が面白いよね」。歓喜の９０番。監督・長嶋茂雄を象徴する名シーンとなった。

当時の動画で改めて確認すると、打ってから出迎えるまで、たった２０秒。写真では長嶋監督が叫んでいるが、大歓声にかき消され、落合には何も聞こえなかったという。翌日の報知新聞は「僕が監督して最も劇的だった試合だった。こんなゲームもあるんだなあ」という、長嶋監督の興奮した談話を紹介している。

現役時代から長嶋と親しくしていた先輩らと違い、落合は報知新聞のカメラマンとして顔を知られていたものの、名前で呼ばれることはなかった。それでも、いつも「カメラさん、カメラさん」と気遣い、ミスターは“絵”になる写真を提供してくれた。

文化人として活動していた１９８２年には、俳優の石原裕次郎さんと対談。銀幕のスターに勝るとも劣らない存在感に、落合は興奮した。８７年、ドラフト会議当日の朝。立大４年で指名確実だった一茂を交え、自宅での取材に成功した。「心配で。ここ数日はゴルフにも行かず、スケジュールを全て空けているんですが、こればかりはねえ」。時折のぞかせる父親の顔、長男を見つめる温かい目が強く印象に残っている。

８８年ソウル五輪の事前取材では、ミスターと一緒に競泳の鈴木大地やシンクロナイズド・スイミング（現アーティスティックスイミング）の小谷実可子、自転車競技の橋本聖子を訪ねた。現場では選手より、むしろ世代が近いコーチや監督が興奮を隠せない。競技を超えたカリスマ性を目の当たりにした。「楽しかったよ、いつも絵に恵まれて。全てはミスターのキャラクターだよね」と落合。持ち前のサービス精神で、記念撮影に応じてくれたのも忘れられない思い出だ。（７月１３日「スポーツ報知」掲載）

◆落合 正（おちあい・ただし）１９４８年２月２６日、東京都生まれ。７７歳。７２年に報知新聞社入社。巨人やソウル五輪、長野五輪などを取材し、２００８年に退職。昨年まで東京写真記者協会でプロ野球取材の調整役を務めた。