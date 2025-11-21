『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』映画化第2弾、前売り特典はポスター＆キーホルダー
世界的人気ゲーム「スーパーマリオ」シリーズを原作とした最新アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026年4月24日公開）のムビチケ前売り券（カード・オンライン）の発売日が発表された。
【画像】ムビチケ前売券第1弾特典デザイン
2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を突破した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
本作は、前作に続きイルミネーションのクリス・メレダンドリ氏と任天堂の宮本茂氏がプロデュース。ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂が共同出資し、ユニバーサル・ピクチャーズが全世界公開を手がける（日本での配給は東宝東和）。監督はアーロン・ホーヴァス氏とマイケル・ジェレニック氏が続投し、脚本もマシュー・フォーゲル氏が引き続き担当。音楽はブライアン・タイラー氏が前作に続き手がける。
公開に先立ち、12月5日よりムビチケ前売券（カード・オンライン）の全国発売が決定。第1弾特典として、ムビチケ前売券（カード）には数量限定の特製クリアポスター（B3サイズ）が付属（無くなり次第終了、各劇場の開場時間から、メイジャー通販は同日午前10時から）。ムビチケ前売券（オンライン）購入者には、抽選で500人に本作タイトルロゴをあしらった特製アクリルキーホルダーが当たる。
販売詳細は、映画公式サイトで確認できる。
