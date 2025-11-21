¹â¶¶³¤¿Í¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¨¥È¥í¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡¥ß¥é¥Î¤ÎÅ¡Âð¤ÇÊª¸ì¤Ä¤à¤°
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¨¥È¥í¡×¤Î2025¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Ä¡ª¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¹â¶¶³¤¿Í
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¥ß¥é¥Î¤ÎÅ¡Âð¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤ÎÄ´ÅÙ¤¬ÀÅ¤«¤ËÐÊ¤à¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â¶¶¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤òËÂ¤°¤è¤¦¤Ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥ë¥Ã¥¯¤òÅ»¤¦¡£¿¼¤ß¤¢¤ë¥È¡¼¥ó¤Î¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤äßê¤á¤¤òÃ¹¤¨¤¿¥¸¥ã¥«¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥¨¥È¥í¤Î¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â©¤Å¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£
¡¡¶»¸µ¤Ë¤Î¤¾¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥Õ¡Ö¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¥Ê¡×¡£¹â¶¶¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡È¼ê¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢²ê¿á¤¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡ÖETRO per Kaito Takahashi¡×¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼ÊÁ¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê¤Î2¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È¸Æ±þ¤·¡¢¥ë¥Ã¥¯¤Ë½À¤é¤«¤Ê²¹ÅÙ¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ¤ÇÛ¤òÅº¤¨¤ë¡£¤Û¤«¡¢¥Ó¡¼¥º¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ÈÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥«¥ê¥¹¥Ú¥é¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼¤ä¥Ú¥¬¥½¤ò¾Ý¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
