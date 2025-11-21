きれいなベッドで寝てほしい、と愛犬のベッドを洗った飼い主さん。すると、想像以上のブーイング！？柴犬さんの文句が止まらない姿はInstagramで76万回以上再生され、「なんて可愛いクレーマーw」「めっちゃなんか言ってますねw」「早く返して～って！」といった声が寄せられました！

【動画：犬のベッドを洗ったら、不満が爆発して…想像以上に『文句タラタラな光景』】

柴犬のベッドを洗濯すると…

Instagramアカウント「シヴァ犬こむぎっす 豆シヴァわらび(@shibamugi28)」では、柴犬の「こむぎ」くんと「わらび」ちゃんによる愉快で賑やかな暮らしぶりが紹介されています。

この日はこむぎくん愛用のベッドの洗濯日和。きれいなベッドで快適に寝てもらうため、飼い主さんはベッドを洗ってあげたのですが……

不満大・爆・発！「ワォ～ン」「ワウワウ」とひっきりなしに文句が出てきて止まらない様子のこむぎくん。自分の愛用ベッドを切なげに見つめながら、飼い主さんにクレームを入れてくるではありませんか！

何度か立ち上がって取り返そうと試みるも、何度やってもベッドに届きません。次第に不満はエスカレートしていきます。

文句が止まらない！

とにかく文句が口から漏れ出て止まらないこむぎくん。

次第にその文句は、飼い主さんだけでなくベッドにまで向いてしまったようで、まるでベッドに「早く降りてこいよ！」「自分で降りてこれるでしょ？」「そんなところに吊るされていないでよ」と文句タラタラ。

不満からイライラが募ってしまったこむぎくんは、その後、意味もなくベッドと距離をとってみることも……。『押してダメなら引いてみろ』作戦でしょうか？（笑）

その後も文句が止まらないこむぎくんでしたが、とうとう自力ではベッドを取り返すことができないと観念したのでしょう。

ベッドをチラ見しながら、切なげに退散していくこむぎくんなのでした。きれいになって返ってくるから、もう少し待っててね！

文句タラタラな姿が大反響！

想像以上に文句が止まらないこむぎくんの様子は、Instagramに投稿されると瞬く間に多くの人の注目を集めました。

記事執筆時点で76万回以上再生されているこむぎくんの姿には、「なんて可愛いクレーマーw」「めっちゃなんか言ってますねw」「早く返して～って！」とこむぎくんに虜にされた人々からの声が殺到しています！

Instagramアカウント「シヴァ犬こむぎっす 豆シヴァわらび」では、今回ご紹介したこむぎくんと、妹分のわらびちゃんの様子が更新されています。ふたりとも感情豊かで愛らしい柴犬さんなので、ぜひその姿に癒されてくださいね！

こむぎくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「シヴァ犬こむぎっす 豆シヴァわらび(@shibamugi28)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。