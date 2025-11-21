強めの圧をかけるグレート・ピレニーズの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で80万6000回再生を突破し、「可愛すぎる」「パンチが決まってるw」「愛が重すぎて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ご飯を食べる男性→背後で『超大型犬』が…絶対に無視できない『とんでもない圧』をかける光景】

おこぼれ希望のドレミちゃん

Instagramアカウント「doremi_nouta」の投稿主さんは、グレート・ピレニーズの『ドレミ』ちゃんの可愛い姿を随時紹介しています。今回は、投稿主さんが食事をしていたときの一幕を紹介しました。美味しそうにご飯を食べる投稿主さんですが、なにやら背後にただならぬ気配が…。

実は、ドレミちゃんが後ろのソファに座って投稿主さんを見つめていたのです。ドレミちゃんはご飯が食べたい様子。なんとかアピールしようと、投稿主さんの頭の上に前足をポテッと乗せました。独特すぎる伝え方に思わず笑いがこみあげます…！

あまりの圧に完全敗北！？

それでもおこぼれをもらえなかったドレミちゃんは、背後から投稿主さんの顔にパンチを連発！超大型犬の重めのパンチに、投稿主さんも無視できない状態に…。殴られないよう手で防御しますが、ドレミちゃんはパンチの手を止めなかったといいます。

最後は、投稿主さんの頭を押しのけるように顔を突っ込んだドレミちゃん。ご飯を死守しようと暴れる投稿主さんと、強めの背後霊のように圧をかけ続けるドレミちゃんの攻防戦は、ドレミちゃんの圧勝によって幕を閉じたのでした！

2人のワチャワチャする姿に思わずホッコリした人は多い様子。「こんな背後霊初めて見た(笑)」「新しい二人羽織ですね！」「その圧こそドレミちゃん」などさまざまなコメントが寄せられました。

やっぱり敗北する姿に爆笑

別の日、またまたご飯の攻防戦を繰り広げる2人の姿が紹介されました。この日のドレミちゃんは、投稿主さんの隣から狙いを定めていたようです。しかし投稿主さんは、「今はダメ」とドレミちゃんを制止。ドレミちゃんも納得したかに思われましたが…。

投稿主さんが魚を口に入れると、すかさずドレミちゃんが奪取！一度は口に入れた魚を、あえなく横取りされてしまったといいます。なお、盗られた魚は味付けのない安全なものだったとのこと。ドヤ顔で魚を食べるドレミちゃん、圧以外に「隙をつく」という技も持っていたようですね♪

Instagramアカウント「doremi_nouta」には、ドレミちゃんとご家族のクスッと笑える日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

