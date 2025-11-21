シレっと復帰！”フワちゃん”と”新井浩文”で対応の違いが露わに…関係者が語る「現実的な復帰プラン」

激励集まるフワちゃん―その舞台裏

芸能界に復帰を目指す2人のタレントがいる。SNSでの暴言騒動ですべての仕事を失ったフワちゃんと、強制性交事件で実刑判決を受けた俳優の新井浩文だ。昨年から今年にかけて相次ぐ「芸能界復帰ラッシュ」の中、両者の復帰劇には明暗がくっきりと分かれた。

昨年8月、お笑い芸人のやす子がSNSに投稿した「やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす」という言葉に対し、「おまえは偉くないので、死んでくださーい 予選敗退でーす」と投稿し大炎上。もともと敬語を使わない奔放なキャラにアンチも多く、騒動後はすべての仕事を失って最近まで表に姿を見せることはなかった。

しかし、今年11月7日、女子プロレス団体「スターダム」に入団と、12月29日の両国国技館大会で試合することを発表すると空気は一変した。

「応援してる！」「頑張ってほしい！」と、激励コメントがネットに溢れ、まるで世論が“逆転”したかのような展開だ。

この見事な転換は、まるで綿密に練られた戦略のようでもある。芸能関係者は次のように語る。

「フワちゃんには支える人たちがいっぱいいる。でも、この復帰プロジェクトはそういうサポーターが一切、表に出ないことが前提だそうです。意図して本人がひとりで頑張っているという形にしているんでしょう」

フワちゃんは、過去にテレビ番組の企画でプロレスを経験している。その時は、プロレスファンからも一定の評価を得ていた。

「プロレスもまったくの素人ではなく、下地があって、ある程度やれることで挑戦をアピールできるといえますね。テレビなどではなく、スポンサーリスクの少ないプロレスを選んだのも得策。肉体を張って再出発するのは、反省と覚悟を持った茨の道という印象になりましたよね」（同）

フワちゃんがプロレスを辞める日

フワちゃんは「海外で特訓してきた」という話も明かしているが、この点はプロレス関係者が、こう口を挟んでいる。

「真面目に言うと、海外で日本デビューのための特訓するのはおかしいんですけどね。日本と海外では細かいところで作法が違うので、海外の癖が邪魔になりやすいんです。練習するなら日本で試合する可能性のある相手とやるほうが本番でスムーズなので、その話も演出に見えなくもないです」

そのとおり、筆者もプロレスの試合に出場したことがあるが、プロレスは格闘技と違い、主催者が決めた勝敗に沿って、選手同士が試合内容を綿密に打ち合わせて行なう“共同演出”の世界だ。息の合った選手同士が魅せる攻防ほど、観客を熱狂させられる。

「選手によって多彩な決め技があるので、見せ場の大技も事前練習あってこそ。それをいきなり本番でやり合うのは、かなりベテランでもない限り難しいです。

フワちゃんのような新人レベルが、いまから12月の大会場でやる予定というなら、すでに1ヵ月以上前から練習を重ねていたのではないでしょうか」（プロレス関係者）

かなり前から復帰計画が進行していた可能性は高いだろう。実際、発表のタイミングも絶妙だった。ダウンタウンの松本人志や、永野芽郁の復帰報道が相次いだ「芸能界復帰ラッシュ」に続く形でのカムバックで、世間も受け入れられやすくなった。

「入念に計画された復帰なら、その先にもプランがあるはず」と見るのは、過去にテレビのバラエティ番組を手掛けてきたプロデューサーだ。

「プロレスラーでやっていくとしても、最終的な目標はこっち（バラエティ番組）の世界でしょ。親しい女子プロレスラーにギャラ相場を聞いたけど、毎週試合をしても復帰前の収入には程遠い数字だった。最初は話題性で大きな会場に呼ばれても、徐々に慣れられて小規模の興行が中心になる。そうなると試合数をこなすうちに肉体へのダメージも重なって、数年後には卒業しないと限界が来る」

このプロデューサーがそうこぼすのは、かつてプロレスに出ていたお笑い芸人・レイザーラモンHGの影響があるという。

「彼は4年ぐらい本気でやったけど、体が負傷だらけで大技での事故もあって、続けたくても続けられなかった。いま31歳のフワちゃんも何年かプロレスで頑張れば、誰もテレビ復帰を批判しなくなるはずだから、そのときが辞めどきだろうな」

それが計画的かどうかはさておき、世間の記憶が風化する前にプロレスで表舞台に戻るというのは、この上ない復帰ステージになった。

復帰の明暗を分けた決め手

一方、同じ復帰ブームの中でも、真逆の反応を受けているのが俳優の新井浩文。12月28日、赤堀雅秋の手掛ける舞台「日本対俺2」の日替わりゲストとして出演するが、発表直後からネットでは批判コメントが殺到している。

なにしろ新井の起こした問題は、フワちゃんの暴言とは次元の違う。18年7月に自宅マンションで、派遣型マッサージ店の女性に強制性交事件を起こして逮捕。懲役4年の実刑判決を受けた。刑期を終えたとはいえ、芸能界復帰はほぼ絶望視されてきた。

過去、新井が主要な役柄を務めた映画作品に関わった関係者は、「夏ごろから新井さんが復帰するかも、という話は耳にしていた」と言う。

「ただ、本人が復帰したいと言っても、共演者が嫌がったり、スポンサーNGを出したりで、持ち掛けた話が“全バツ”だったそうです。だから、どこで拾ってもらえるのかと思っていましたが、俳優仲間が自主的に立ち上げた舞台へのゲスト参加は、逆に言えば、それより上のレベルはいまだ厳しいということですよね」

問題を起こしたのに両国国技館で華々しいステージで復帰するフワちゃんとは真逆。そこは「決定的に違う点がある」という。

「フワちゃんは、世間でアンチがたくさんいても、業界評が高い。共演者に好かれ、人脈も広い。新井さんは気難しいところがあって感情の上下も激しいし、演技はうまくても業界内の友人は多くないタイプ」（前出・プロデューサー）

性犯罪問題は、Netflixのような配信サービスでも、厳しいコンプライアンスで排除される事案。テレビ局もスポンサーリスクを恐れて起用を避ける傾向が強い。

「小さな舞台というクローズドな空間なら成立しても、大衆向けのメディア復帰は厳しい。以前の地位を取り戻すのは不可能」（同）

フワちゃんが“闘う再出発”をエンタメとして売れる一方で、新井は“贖罪の場”すら限られる――芸能界の復帰劇にも、明暗がくっきりと浮かび上がってきた。

