お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、飲みの場での人気イケメン俳優の印象的な姿を語った。

【映像】稲田が絶賛した人気イケメン俳優

11月20日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、冒頭から俳優・千葉雄大の話題で盛り上がった。

RIHOが「この前、稲田さんのInstagram見させていただいたんですけど、ヒコロヒーさんの誕生日会をやってたみたいですね」と切り出すと、ぺえが「見た見た見た！これ、千葉雄大君も来てて…」と反応。稲田も「千葉さんが気になりますよね。確かに」と同意し、MCの3人全員が千葉との接点があることが明かされた。

ぺえは「去年の誕生日は私、千葉雄大に祝ってもらってんのよ」と得意げに語り、RIHOも「私も、割と最近お会いしたんですけど」と自身も千葉と面識があることをアピール。ぺえは「あら！みんな！千葉雄大すごい！」と驚きの声を上げた。

そこで稲田が千葉との飲み会での印象的なエピソードを披露した。「やっぱ千葉さんはね、お酒をほんまに一緒に飲んでくれるんですけど。同じものを同じだけ一緒に飲んでくれる」と、千葉の気遣いを語り始めた。

「（そういう人が）私めっちゃ好きなんすよ」と熱を込めて語る稲田。「『私ハイボール飲もうかな』って言ったら、『じゃあ僕もハイボール！（オーダー）言いますね！』って言って、『すみません！』とか店員さん呼んでくれる」「『日本酒飲もうかな』って言ったら『日本酒飲みましょう』みたいな」と、千葉の細やかな気遣いに感激している様子だった。

「私、一緒の飲み物を一緒の量飲む人めっちゃ好きなんですよ」と稲田がこだわりを見せると、ぺえも「歩幅合わせて。なんか飾らない部分が素敵よね。ほんとに素敵」と同意を示した。

さらにぺえは「だから私たち3人はこれからも千葉雄大をじっくり味わいたいと思います」と冗談めかして語り、稲田も「交互にお会いしてね」と相槌。ぺえは「次、私だね〜。私、テニス誘ってんだけどね。なかなか来てくれないのよ」と、千葉をテニスに誘っていることも告白した。

その後、ぺえは「やっぱちょっとさ、オープニングから、千葉雄大の話すると体が火照ってくるね」と呟き、3人の千葉雄大愛が明らかになった。