¡ÖÊì¤ÏÂçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Ç40Ç¯´Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¸µCA·Ý¿ÍCRAZY COCO¡¢Âº·É¤¹¤ëÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
¡¡¸µ³°»ñ·ÏCA¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä½÷·Ý¿ÍCRAZY COCO¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö1ÈÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î20Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö½÷»Ò²ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢´ûº§¤Ç1»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¡¦¥¿¥Ê¥«¥¬¡Ê26ºÐ¡Ë¡¢´ûº§¤Ç»Ò¤É¤â¤Ê¤·¤Î¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡Ê34ºÐ¡Ë¡¢Ì¤º§¤ÎCRAZY COCO¡Ê39ºÐ¡Ë¤Î3¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤º§¤ÎCRAZY COCO¤Ï¡¢´ûº§¤Î2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡ÖÀ¸³è¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È´ë²è¤ÎÌÜÅª¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Ï¸½ºß¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿2022Ç¯°Ê¹ß¡Ö¤½¤Ã¤«¤é°ìÀÚ¡¢¤â¤¦Ã¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Îø°¦¤â¥Ç¡¼¥È¤âÁ´¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö·ëº§´êË¾¤Ï2000%¤¢¤ë¡×¤È¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CRAZY COCO¤Ï¡¢¤½¤Î·ëº§´êË¾¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Èà½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¤ÎËÌ¿·ÃÏ¤Ç40Ç¯´Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥Þ¥Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¤ÏÉÂµ¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Éã¤Î²ð¸î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Î»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤â¤¦1¿Í²¿Ìò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤ò¡Ö1ÈÖÂº·É¤·¤Æ¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Î½Ð»º»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏCRAZY COCO¤ò37ºÐ¤Îº¢¤Ë½Ð»º¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÔÇ¥¤ÇÇº¤ó¤Ç¤Æ¡£»Å»ö¡¢¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤Ç¡¢¤â¤¦²Ô¤°¤³¤È1ÈÖ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢CRAZY COCO¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï·àÅª¤ËÊÑ²½¡£Êì¿Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤â¤¦¤Ê¤ó¤â¤¤¤é¤ó¡£¤³¤Î»Ò¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡CRAZY COCO¤Ï¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¶ÃÏ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤³¤Î¶ÃÏ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢²ÈÂ²¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤´êË¾¤ò¹ðÇò¡£¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î±ß¥°¥é¥Õ¤ò¼«Ê¬¤Ç´°À®¤µ¤»¤Æ¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¤òºï¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«Áý¤ä¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é²ÈÂ²¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£