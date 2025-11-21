39ºÐÆÈ¿È½÷·Ý¿Í¡¢Îø°¦»ö¾ð¤ò¹ðÇò¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬7Ç¯Á°¡£òôÃ«¤Ç¡×µÈËÜÆþ¼Ò¸å¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ³°»ñ·ÏCA·Ý¿Í¡¦CRAZY COCO¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û39ºÐ½÷·Ý¿Í¤¬¶½Ê³¤·¤¿¡ÖCA»ÅÍÍ¤Î¥é¥Ö¥Û¤Î°ì¼¼¡×
¡¡11·î20Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î´ë²è¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿ÍÉ×ÉØ¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö½÷»Ò²ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡Ê34ºÐ¡¦´ûº§¡Ë¡¢CRAZY COCO¡Ê39ºÐ¡¦Ì¤º§¡Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¥é¥Ô¡¼¥º¡¦¥¿¥Ê¥«¥¬¡Ê26ºÐ¡¦´ûº§¡Ë¤Î3¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤ÇËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¡¢CRAZY COCO¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢¥é¥Ö¥Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬7Ç¯Á°¤Ç¡¢òôÃ«¤Î¥é¥Ö¥Û¤ä¤«¤é¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥Ö¥Û¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÎÇº¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢39ºÐÌ¤º§¤È¤·¤Æ¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤«¤é·ëº§¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢CRAZY COCO¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËµÈËÜ¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ°Ê¹ß¡Ö¤½¤Ã¤«¤é°ìÀÚ¡¢¤â¤¦Ã¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Îø°¦¤â¥Ç¡¼¥È¤âÁ´¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢CRAZY COCO¤Ï¡Ö·ëº§´êË¾¤Ï2000%¤¢¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¡Ö¿§µ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥Ê¥«¥¬¤Ï¡Ö¿§µ¤¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤ÄÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£