「写り込んできたミキティ」庄司智春、妻・藤本美貴の“美しかった”瞬間を公開！ 「美しいなぁー」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは11月20日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの藤本美貴さんのプライベートショットを公開し、ファンからは絶賛の声が寄せられています。
【写真】庄司智春、“美しかった”ミキティを撮影
この投稿にファンからは、「かわいいいいいいいいいいいいいい」「美しいなぁー」「本当宇宙1仲の良いファミリー」「こちらまでしあわせな気持ちになりました」「目が幸せですね」「映り込んだミキティもご馳走です」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:勝野 里砂)
【写真】庄司智春、“美しかった”ミキティを撮影
「本当宇宙1仲の良いファミリー」庄司さんは「先日長女と3人でランチ 2人が楽しそうに話して笑って美しかったから写真を撮る」とつづり、5枚の写真を投稿しています。1〜2枚目の写真には、子どもと楽しそうに話している藤本さんの姿が。白いスウェット姿で、リラックスした雰囲気ながら、美人の風格が漂っています。さらに、3〜5枚目には、食事風景を撮影しようとする庄司さんのカメラに藤本さんが写りこむかわいい瞬間が。仲の良さがうかがえる写真です。
「インスタでイチャイチャするな！！」庄司さんは、16日にも藤本さんとの仲良しエピソードを披露。結婚17年目になっても互いの写真をLINEで送りあっていることを明かし、スクリーンショットを公開しています。この投稿では、庄司さんの「私は貰うのは嬉しいけどミキティは流石に嬉しくないと思うw ただのおじさんだからw」というコメントに対し、藤本さんが「え？嬉しいよ？！」と返すやりとりも見られ、タレントの大沢あかねさんから「インスタでイチャイチャするな！！」とツッコまれていました。今後の2人のほほ笑ましい投稿も楽しみですね。
(文:勝野 里砂)