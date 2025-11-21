【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： 45,752.26 ▼386.51 （11/20）

NASDAQ： 22,078.05 ▼486.18 （11/20）

1.概況

米国市場は主要3指数が揃って反落しました。エヌビディア［NVDA］が好決算を受け、前半は買いが優勢での推移となるも、中ごろから後半にかけて下落に転じたことや、ビットコインが9万ドルを割り込んだことが投資家心理の重荷となりました。





2.経済指標等

ダウ平均は428ドル高の46,567ドルで取引を開始すると、序盤は高値圏での推移となりました。しかしながら1時間ほどで上げ幅を縮小したダウ平均は、中ごろに下げに転じ、その後は軟調な推移となりました。後半は上昇材料にも欠けたことで、安値圏で一進一退に推移し、最終的には386ドル安の45,752ドルで反落して取引を終えました。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は486ポイント安の22,078ポイントで反落しました。S＆P500株価指数も103ポイント安の6,538ポイントで反落しました。

発表が遅延されていた9月分の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比11万9,000人と市場予想を上回る雇用の伸びが示されました。一方で失業率は市場予想・前回結果より0.1ポイント高い4.4％となりました。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち生活必需品の1業種のみが1.1％高となりました。10業種が下落し、中でも情報技術が2.7％安、一般消費財・サービスと資本財・サービスが1.7％安となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中8銘柄が上昇しました。20日に決算発表をしたウォルマート［WMT］が6.5％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。四半期の売上高が市場予想を上回ったほか、通期の収益見通しも上方修正したことが好感されました。トラベラーズ・カンパニーズ［TRV］などそのほか7銘柄は1％未満の上昇となりました。一方で22銘柄が下落し、シスコシステムズ［CSCO］が3.8％安、ボーイング［BA］が3.4％安、エヌビディア［NVDA］は前半に強含むも、終わってみては3.2%安となりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、エヌビディアの下げに伴いAI関連も売りが優勢となりました。ソフトウェア開発のパランティア・テクノロジーズ［PLTR］が5.8％安、スーパー・マイクロ・コンピューター［SMCI］は6.4％安となりました。また、決算を発表したパロ・アルト・ネットワークス［PANW］は概ね市場予想に沿った決算内容となるも、投資家を納得させるほどではなく、7.4％安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、前日比0.05%低い4.08％となりました。21日朝のドル円は157円台半ばで推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

エヌビディア決算から上昇が期待されたものの、先行きの不透明感が上回り米国市場は軒並み下落しました。これを受けて、本日の日本市場でも売りが優勢でのスタートが予想されます。ドル円が157円台半ばと円安進行している点は、輸出関連銘柄の支えとなるものの、限定的なものと考えられます。日中の株価材料には、10月の全国CPI（消費者物価指数）の発表があげられます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部