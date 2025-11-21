【難読漢字】地名当て「生琉里」　開拓団の歴史が背景に

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

あなたは読めますか？

「生琉里町」という漢字を読めますか。難易度はかなり高い！

難易度：★★★★★

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：ふるさと

生琉里町は、奈良県奈良市の東部、豊かな緑に囲まれた里山地域に位置する、自然豊かな地域です。

この地名は、美しい山里であると同時に、旧満州にあった日本の開拓団「生琉里」と深い関わりがあります。

戦前、宗教団体・天理教が満州に建設した開拓村の名が「生琉里（ふるさと）」であり、戦後に帰国した開拓民たちが奈良市周辺に「第二の生琉里」を築いたことが、地名の由来とされています。

生琉里町周辺では、里山の恵みと古都の伝統を感じられる食事を楽しめるスポットが点在しています。

ぜひ味わいたいのが、この地域の豊かな自然に育まれた大和野菜です。生琉里町が位置する奈良市東部には、地元の伝統野菜を活かした農家レストランが点在しており、新鮮で滋味深い野菜のフルコースを堪能できます。

茶がゆも味わってみたい一品です。煮出したお茶で米を炊きあげる素朴な料理で、古都の人々の暮らしに寄り添ってきた優しい味わいが魅力です。奈良漬けとの相性も良く、静かな里山の風景のなかで、歴史と自然が育んだ滋味をゆったりと楽しめる地域です。

