東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.47 高値157.89 安値156.88
158.96 ハイブレイク
158.42 抵抗2
157.95 抵抗1
157.41 ピボット
156.94 支持1
156.40 支持2
155.93 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1528 高値1.1550 安値1.1504
1.1597 ハイブレイク
1.1573 抵抗2
1.1551 抵抗1
1.1527 ピボット
1.1505 支持1
1.1481 支持2
1.1459 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3073 高値1.3124 安値1.3038
1.3205 ハイブレイク
1.3164 抵抗2
1.3119 抵抗1
1.3078 ピボット
1.3033 支持1
1.2992 支持2
1.2947 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8058 高値0.8077 安値0.8049
0.8102 ハイブレイク
0.8089 抵抗2
0.8074 抵抗1
0.8061 ピボット
0.8046 支持1
0.8033 支持2
0.8018 ローブレイク
