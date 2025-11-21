東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.47　高値157.89　安値156.88

158.96　ハイブレイク
158.42　抵抗2
157.95　抵抗1
157.41　ピボット
156.94　支持1
156.40　支持2
155.93　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1528　高値1.1550　安値1.1504

1.1597　ハイブレイク
1.1573　抵抗2
1.1551　抵抗1
1.1527　ピボット
1.1505　支持1
1.1481　支持2
1.1459　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3073　高値1.3124　安値1.3038

1.3205　ハイブレイク
1.3164　抵抗2
1.3119　抵抗1
1.3078　ピボット
1.3033　支持1
1.2992　支持2
1.2947　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8058　高値0.8077　安値0.8049

0.8102　ハイブレイク
0.8089　抵抗2
0.8074　抵抗1
0.8061　ピボット
0.8046　支持1
0.8033　支持2
0.8018　ローブレイク