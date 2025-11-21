東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6440　高値0.6503　安値0.6436

0.6550　ハイブレイク
0.6527　抵抗2
0.6483　抵抗1
0.6460　ピボット
0.6416　支持1
0.6393　支持2
0.6349　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5584　高値0.5639　安値0.5583

0.5677　ハイブレイク
0.5658　抵抗2
0.5621　抵抗1
0.5602　ピボット
0.5565　支持1
0.5546　支持2
0.5509　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4096　高値1.4107　安値1.4040

1.4189　ハイブレイク
1.4148　抵抗2
1.4122　抵抗1
1.4081　ピボット
1.4055　支持1
1.4014　支持2
1.3988　ローブレイク