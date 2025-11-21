東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6440 高値0.6503 安値0.6436
0.6550 ハイブレイク
0.6527 抵抗2
0.6483 抵抗1
0.6460 ピボット
0.6416 支持1
0.6393 支持2
0.6349 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5584 高値0.5639 安値0.5583
0.5677 ハイブレイク
0.5658 抵抗2
0.5621 抵抗1
0.5602 ピボット
0.5565 支持1
0.5546 支持2
0.5509 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4096 高値1.4107 安値1.4040
1.4189 ハイブレイク
1.4148 抵抗2
1.4122 抵抗1
1.4081 ピボット
1.4055 支持1
1.4014 支持2
1.3988 ローブレイク
