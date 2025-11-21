『BTS JIMINとJUNG KOOKの オールナイトニッポンX(クロス)』放送決定！旅の思い出などをたっぷり語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのJIMINとJUNG KOOKが、12月5日にニッポン放送『オールナイトニッポンX(クロス)』でパーソナリティを担当することが決定した。

■『Are You Sure?!』シーズン2配信記念特別番組

今回の『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX(クロス)』は、JIMINとJUNG KOOKのふたりが出演するトラベルバラエティ『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日からDisney+（ディズニープラス）にて独占配信されることを記念した特別番組。BTSのメンバーが『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当するのは、2023年6月の『BTS SUGAのオールナイトニッポンGOLD』以来となる。

番組では、除隊から1週間後に出発した『Are You Sure?!』シーズン2の旅から帰ってきた仲良しコンビのJIMINとJUNG KOOKが、旅の思い出などをたっぷりと語りながら、まさに“これでいいの？（Are You Sure？）”とパーソナリティに挑戦。アシスタントは、ニッポン放送『古家正亨 K TRACKS』のパーソナリティーを担当し、K-POPファンにとってもおなじみの存在である古家正亨が務める。

『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX(クロス)』は、radikoのタイムフリー機能で放送1週間後まで聴くことができる他、アプリ「オールナイトニッポンJAM」で音声同時配信され、プレミアムプランでは番組のアーカイブも楽しめる。

■古家正亨（アシスタント）コメント

■番組情報

ニッポン放送『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX(クロス)』

12/05（金）24:00～25:00

パーソナリティ：BTS JIMIN、JUNG KOOK

アシスタント：古家正亨

■配信情報

ディズニープラス『Are You Sure?!』シーズン2

12/03（水）より独占配信開始

■関連リンク

Disney+（ディズニープラス）公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/