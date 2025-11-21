『機動戦士ガンダム』メイン人物キャラがプリントされたビスケットと精密なミニキットがセットで登場
バンダイは、『機動戦士ガンダム』より「動戦士ガンダム V作戦ビスケット(10個入)」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「動戦士ガンダム V作戦ビスケット(10個入)」(3,960円)
『機動戦士ガンダム』に登場したメイン人物キャラクターがプリントされたビスケット(バター味)と精密なミニキットがセットになって登場。
オマケのミニキットは4色の成形色(一部彩色)で構成されており、ミニサイズながら再現性の高いプラ製キットとなっている。
腕や胴体が可動するMSの他、Gファイターとガンダムは換装ギミックが搭載され、劇中に登場した様々な形態を再現できる。
(C)創通・サンライズ
