『ザワつく！金曜日』長嶋一茂＆石原良純＆高嶋ちさ子が叫ぶ！ミラクル展開「ええ!?マジか」

11月21日（金）の『ザワつく！金曜日』では、40枚目となるオリジナルアルバムを発売し話題を集める音楽界のレジェンド・松任谷由実がスペシャルゲストとして2年ぶりに登場。

「究極のどっちなの選手権」で、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子ら“ザワつくトリオ”と大波乱バトルを繰り広げる。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回のメイン企画「究極のどっちなの選手権」は、ゲストが“今、食べたいと思っているもの”を予想する心理バトル。今回は松任谷の大好物だという“和スイーツ”をテーマに据えて展開する。

松任谷が最近、特にお気に入りだという和スイーツ3つを厳選。その3品の中から“今、食べたいものはどれか”選んでもらい、ザワつくメンバーがその選択を推理していく。

ザワつくトリオは正解すればその和スイーツを食べられるだけでなく100ポイントをゲット。一方、松任谷は3人全員に食べたい品を当てられてしまうと、味わう権利を失うというルールだ。

甘いものに目がない3人は、またも食べたい一心で松任谷を質問攻めに。最後は「ええ!?マジか！」とザワつくトリオが叫ぶミラクル展開が待ち受ける。

はたして松任谷の選択は？ そして3人は松任谷の心理を見抜くことができるのか？