木村拓哉、黒柳徹子の無茶ぶりに神対応！“食”をめぐるトークでは「徹子さんと（回転寿司に）行ったら楽しそう」

木村拓哉が、11月21日20時より放送の『徹子の部屋SP 木村拓哉と時代を彩る名優たち』に出演する。

■木村拓哉、5年ぶりに『徹子の部屋』に登場

1976年2月2日にスタートして以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2025年2月、放送50年目に突入した。

その節目を記念して5月、8月、10月に放送された『50年目深掘りSP』は大好評を博し、11月21日は『徹子の部屋SP木村拓哉と時代を彩る名優たち』と題した2時間スペシャルを放送。『45年目突入SP』（2020年4月放送）以来5年ぶりの出演となる木村拓哉を迎え、スペシャル版ではおなじみの“カードトーク”を繰り広げる。

「今回はスペシャルということで、この方においでいただきました！ 5年ぶりにお越しくださった、木村拓哉さんです！」という黒柳のコールを受けて、濃紺デニムにグレーのジャケット姿で颯爽と現れた木村。「最近どう？」と聞かれ、「すごく充実しています」とニッコリ答えて黒柳とのトークをスタートする。

カードトークは、トークテーマが書かれたカードをゲストが選んでおしゃべりするという企画。「最近ハマっていること」というテーマでは、日課ともいうべき愛犬との散歩も話題に…。SNSで写真を見たという黒柳は「かわいいわよね、今日は来ないの？」と木村の愛犬たちと会えないことを残念がり、「どんな鳴き声なの？ ちょっとやってみていただけます？」と無茶ぶりを発動！ 木村は驚きながらも“神対応”を見せるが――黒柳が「うまい！ お上手！」と大絶賛した愛犬のマネとはいったい…!?

■木村拓哉と黒柳徹子がまさかのデートの約束!?

今回は、“食”をめぐるトークで大いに盛り上がる。「休日は何してる？」というカードでは、黒柳が回転寿司店で爆食したYouTube映像を公開。寿司20貫にラーメン、デザートをペロリと平らげる黒柳の食べっぷりに、木村は「スゴイっすね」と驚愕。「徹子さんと（回転寿司に）行ったら楽しそう」と笑顔を浮かべ、「行きます？」「行きましょうか？」と、とんとん拍子に食事デートの約束が決まって…!?

また、「初めての〇〇」というテーマでは、木村のYouTubeチャンネルで話題となった、初めて“家系ラーメン”を食べた動画を公開。そこから“木村流お酒の楽しみ方”や“どんな食事が好きか”というトークに発展し、またしても「〇〇も一緒に行きたいですね」と木村が黒柳を誘い、デートの予定を取りつけることに。はたしてふたりはどんな約束を交わしたのか…!?

トークの途中では、黒柳が“玉ねぎヘア”を採用した仰天理由を告白。ゲストが子どものときは髪の中に“飴”をしのばせておくこともあるとも打ち明け、「子どもか心のキレイな人だけに（飴を）あげることにしたんです。だから今日、（飴を）持っていたとしても、あなたにあげるかどうかはまだわからない」と、なぜか木村にも忖度はしないとキッパリ！ はたして今回のトークで、黒柳は木村を心の美しい人と認め、玉ねぎヘアの中から飴を出すのか!? 最後まで見逃せない。

さらに、木村が出演する映画『TOKYOタクシー』（11月21日金公開）でメガホンをとった名匠・山田洋次監督も登場、木村と撮影秘話を語り合う。この作品で、タクシー運転手を演じた木村。山田監督は「木村さんが演じたのは倍賞千恵子さん演じる乗客の話を聞く“受け身”の役ですが、倍賞さんが良い芝居をするためには彼がきちんと聞いてくれなければいけない。いいキャッチャーがいないといい球が投げられないのと同じ」と木村の演技をたたえて…。

さらに蒼井優、大竹しのぶら『TOKYOタクシー』に出演する豪華俳優陣や、渥美清、吉永小百合、高倉健など山田作品と縁のある名優たちのお宝トークを振り返っていく。

