最凶“怖かわ”マスコットたちが襲い掛かる！ 『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』新予告＆ポスター解禁
製作会社ブラムハウスがホラーゲームを映画化した『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』の続編『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』より、“怖かわ”マスコットたちが暴れ回る最新予告と本ポスターが解禁された。
【動画】新しい仲間が加わり、ヤバさレベルアップ！ 『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』予告
本作は、世界的人気ゲームを映画化し、世界興収約3億ドルを記録した大ヒット作『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』の続編。監督は、前作で高い評価を受けたエマ・タミが続投。脚本は原作となったゲームシリーズを生み出したスコット・カーソンが再び手掛ける。製作を担うのは、『M3GAN／ミーガン』『ブラック・フォン』『透明人間』など数々のヒットホラーを生み出してきた“恐怖の工場”ブラムハウスだ。
解禁された予告映像では、廃墟と化したピザレストラン＜フレディ・ファズベアーズ・ピザ＞の元警備員マイク（ジョシュ・ハッチャーソン）と、地元の警察官ヴァネッサ（エリザベス・レイル）がレストランで食事をするシーンが映し出される。ヴァネッサは、父ウィリアム（マシュー・リラード）に襲われる悪夢にたびたびうなされていた。どこか不穏な空気が漂う中、＜フレディ・ファズベアーズ・ピザ＞1号店で起きた悲劇の衝撃的な真相を知らされるマイクの姿や、マスコットたちと再会するアビー、さらに次々と動き出す新たなマスコットたちの姿も描かれる。
舞台はさらに拡大し、マスコットたちはピザレストランを飛び出して街中にも、民家の中にも、走行中の車の上にも神出鬼没に現れ、街全体が恐怖に包まれていく。
あわせて公開された本ポスターでは「2」の数字の隙間から、マスコットたちが目を光らせ、今にも襲い掛かってきそうな様子でこちらを覗いている。「レベルアップした“彼ら”がお待ちしております」というキャッチコピーの通り、前作よりもパワーアップして帰ってきたマスコットがどんな暴れぶりを見せてくれるのか。
また、11月21日10時よりムビチケ前売券（オンライン）の発売が決定した。ムビチケ前売券（オンライン）購入者限定で、抽選で各50名に“特製缶バッジ”と“特製サコッシュ”が当たるスペシャルキャンペーンを実施。詳細は公式サイト（http://fnaf-movie.jp）を確認してほしい。
映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』は、2026年1月23日より全国公開。
