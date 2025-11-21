『ズートピア２』、ハリウッド映画史上初「NO MORE映画泥棒」をジャック！
キャンペーンCM「NO MORE映画泥棒『ズートピア２』特別バージョン」が、本日11月21日より順次、全国の『ズートピア２』上映予定劇場（一部を除く）にて期間限定上映される。
【写真】新キャラたちも！ じっくり見ると気になることだらけな『ズートピア２』ポスター
「NO MORE映画泥棒」は、映画館での盗撮・録音防止の啓発を目的に、日本全国の劇場で映画本編の直前に上映されているキャンペーンCM。劇場に足を運んだことのある者は誰もが目撃したことのある“カメラ男”でおなじみだ。そんな「NO MORE映画泥棒」がハリウッド映画とタッグを組み「映画館に行こう！」実行委員会公認の特別バージョンとして正式採用され、全国の劇場で上映されるのは今回が初めて。
上映される映像では、おなじみのカメラ男が、前作『ズートピア』で海賊版DVDの販売などを行っていたイタチのデューク・ウィーゼルトンからインスパイアされた“カメライタチ”に。そして、パトランプ男が、ジュディとニックにインスパイアされた“パトランプウサギ”と“パトランプキツネ”に。ズートピア警察でバディとして活躍するジュディとニックが、映画館に現れた“カメライタチ”を追い詰め、映画泥棒防止の啓発を行うというスペシャルストーリーとなっている。ナレーションを務めるのは、ジュディとニックの日本版声優を担当する上戸彩と森川智之。
『ズートピア２』は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台にしたディズニーのアニメ映画『ズートピア』のシリーズ最新作。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギの警察官ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。ある日、とある任務で騒ぎを起こしてしまったふたりは、最高のバディであることを証明するため、ビーバーのニブルズなど、さまざまな動物たちの力を借りて、ズートピアの街にいないはずのヘビ・ゲイリーを追いかける。しかし、やがてそれは、“ズートピア”の誕生の裏に隠された驚くべき秘密へとつながっていく―。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
