ジョニー・デップ約30年ぶり監督復帰作『モディリアーニ！』、本国ポスター＆予告解禁 12月には8年半ぶり来日も！
ジョニー・デップの約30年ぶりとなる監督復帰作で、芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く映画『Modi：Three Days on the Wing of Madness（原題）』が、邦題を『モディリアーニ！』として、2026年1月16日より公開されることが決定。本国オリジナルポスターと日本語字幕付き予告が解禁されたほか、ジョニーが12月2日に行われるジャパンプレミアに出席するため、8年半ぶりに来日を果たすことが発表された。
【動画】芸術家モディリアーニの人生を変えた激動の72時間『モディリアーニ！』本国オリジナル予告
本作は、画家や彫刻家としてフランス・パリで活動していたが、不摂生な生活による貧困、肺結核、薬物依存などにより若干35歳で亡くなったイタリア人芸術家アメデオ・モディリアーニの人生を変えた激動の72時間を描く。
長年の友人である名優アル・パチーノの声がけから実現した、ジョニーにとって『ブレイブ』（1997）以来約30年ぶりの監督作で、昨年のサン・セバスティアン映画祭にてプレミア上映された。芸術と破滅、愛と再生が交錯する、魂のドラマがスクリーンに甦る。
1916年、戦火のパリ。才能にあふれながらも批評家に認められず作品も売れなかった、酒と混乱の日々を送る芸術家モディリアーニ。キャリアを捨て、この街を去ろうとしたその時、画家仲間のモーリス・ユトリロ、シャイム・スーティン、モディリアーニのミューズであるベアトリス・ヘイスティングスが彼を引き止める。そして人生を変える運命とも言うべき“狂気と情熱の3日間”が始まる。その先に待つのは、破滅か、それとも再生か――。
モディリアーニを演じるのは、『ジョン・ウィック：チャプター2』（2017）や『名探偵ポアロ：ベネチアの亡霊』（2023）のリッカルド・スカマルチョ。共演には、「ゴッドファーザー」シリーズのアル・パチーノ、『オペレーション・フィナーレ』（2018）のアントニア・デスプラ、『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』（2021）のスティーヴン・グレアムらが名を連ねている。
本国オリジナルポスターは、モディリアーニが自身の絵と額縁を手に階段を降りる姿を捉えたもの。
日本語字幕付き予告は、モディリアーニの人生を変えるアメリカのコレクター、モーリス・ガニャ（アル・パチーノ）の「キャンバスに絵を描けるからといって、それだけで芸術家になれるわけじゃない。画家ですらないのかもしれない」というセリフから始まる。
「友よ、今日こそ、世界はその名を知るだろう…モディリアーニを」と言って、熱烈な愛情表現をする友人であり画商のレオポルド・ズボロフスキ（スティーブン・グレアム）。ミューズのベアトリス・ヘイスティングス（アントニア・デスプラ）は、「モディ…これはすごいわ」と自身を描いた絵を絶賛し、モディリアーニと口づけを交わす。個性的な登場人物たち、「これがモディの見る世界だ」「破壊こそ創造よ」といったセリフ、そして「3日間、翼の上で、狂気にまみれる」というキーフレーズを挟み込みながら、彼の激動の72時間の一端が映し出されていく。
また今回、12月2日にTOHOシネマズ 六本木ヒルズにて『モディリアーニ！』ジャパン・プレミアの開催が決定。当日はレッドカーペットイベントのほか、8年半ぶりの来日を果たすジョニー・デップの舞台あいさつなども予定されている。
映画『モディリアーニ！』は、2026年1月16日より全国公開。
また今回、12月2日にTOHOシネマズ 六本木ヒルズにて『モディリアーニ！』ジャパン・プレミアの開催が決定。当日はレッドカーペットイベントのほか、8年半ぶりの来日を果たすジョニー・デップの舞台あいさつなども予定されている。
映画『モディリアーニ！』は、2026年1月16日より全国公開。