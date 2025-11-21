打撃練習で…

米大リーグ・ドジャースは2年連続でワールドシリーズを制覇した。大谷翔平投手も投打二刀流で貢献。打撃練習で軽々と衝撃弾を放つ姿に、ウィル・スミス捕手が本音をこぼし、最大限の敬意を示していた。

スミスは米国のストリーミングサービス「Rokuチャンネル」の番組「ザ・リッチ・エイゼン・ショー」に出演。日本時間20日に公開された動画内で、大谷のプレーで、グラウンドの内外を問わずこれまでで一番すごいと感じたことを問われると、ワールドシリーズやリーグ優勝決定戦前の打撃練習について触れた。

スミスは、「打撃があまりにも凄すぎて、他の選手が一緒に打つのを恥ずかしがるから、彼だけ最後の組で一人で打つことになったんだ」と説明。「俺たちが全力で振ってもボールが5、6列目くらいまでしか飛ばないのに、彼は軽々と場外ホームランを打ってしまう」と驚きを隠せない様子だった。

ホストのリッチ・エイゼン氏から「なんでも簡単そうにやってのける。彼は汗はかくのか？」と質問されると、「もちろんかくよ」と笑って返答。「彼のプレーを見ていると、時々ちょっとイラっとしちゃうよ」と、あまりの別格さに球宴3度選出のスミスさえ脱帽していた。

それでも、2シーズンともに過ごせば「まあ、彼は俺たちの仲間だし、好きにやらせよう」と思えるようになるのだという。「彼のパワーは本当に信じられないよ」と改めて大谷に最敬礼していた。



