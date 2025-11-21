「寒くなって大活躍」「着心地も良く暖かい！」【ユニクロ】マニア愛用♡「優秀セーター」

本格的に寒くなってくると、頼りになるのは「セーター」。デイリーに使えるシンプルなものから、コーデの主役になる柄物まで、大人にフィットするアイテムなら【ユニクロ】をチェック！ 今回はユニクロマニアが愛用する、おすすめのアイテムをご紹介します。あたたかなセーターで、冬のおしゃれを楽しんで。

上質素材で大人のシンプルコーデを格上げ

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックセーター」\9,990（税込）

上質なカシミヤ素材100%を使用したクルーネックセーターは、大人のシンプルコーデを品よく格上げしてくれそうなアイテム。ユニクロアイテムを多数紹介している@yun_wearさんが「寒くなって大活躍」とコメントするように、ヘビロテが期待できる一枚です。15色の豊富なカラバリにもぜひ注目してみて！

映える柄でカジュアルコーデをおしゃれに

【ユニクロ】「フェアアイルクルーネックセーター」\3,990（税込）

ノルディック調の柄が印象的なこのセーターは、コーデの主役にぴったりな一枚。オリーブやネイビーなどの落ち着いた配色で、派手すぎず大人っぽく着こなせるのがポイントです。ショート丈シルエットがトレンド感を高めながら、スタイルアップも狙えるかも。インフルエンサーの@panko082さんは「身幅ゆったりで着心地も良く暖かい◎」とコメントしています。

