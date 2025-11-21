英国歌手のルイス・キャパルディが、自身の等身大レゴをプレゼントされたという。ロンドンのコベントガーデンにあるレゴの特設会場「シャレ・オブ・プレイ」で新製品などに触れ、思い出に浸ったというルイスだが、その後、クリスマスプレゼントとして、同社から自身をモデルにした等身大のレゴを受け取ったようだ。



【写真】スゴイそしてデカイ！等身大レゴとルイス・キャパルディの“2ショット”

4万1000ピースと207時間を要したというそのルイス像のほか、ルイスの最新アルバムのタイトル「Survive」と書かれたボードも同イベントの動画には映されている。



そんなルイスは、レゴが精神を落ち着かせるのに役立ってくれると説明。「レゴがあると、気を紛らわしてくれる。完成させることに夢中になっているとすごく、他のことは頭の片隅に追いやれる」と語った。さらに「それにちょっとした懐かしさもあって、すごくいい気分になる。レゴ作ってると心が落ち着く」と心境についても説明した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）