ÃæÆü³ëÆ£¤¬Ê¸²½¸òÎ®¤ËÈô¤Ó²Ð¡Ä´ÚÃæÆüÊ¸²½Áê²ñ¹ç¤ò±ä´ü
º£·î³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿´ÚÃæÆüÊ¸²½Áê²ñ¹ç¤¬»ö¼Â¾å¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö²ðÆþ¡×È¯¸À°Ê¹ß¡¢ÃæÆüÎ¾¹ñ´Ö¤Î³ëÆ£·ã²½¤ÎÈô¤Ó²Ð¤¬ËÌÅì¥¢¥¸¥¢°èÆâ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¤Þ¤ÇÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
Ê¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½´Ñ¸÷¾Ê¤Ï18Æü¡¢´Ú¹ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷ÉôÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¥Þ¥«¥ª¤Ç24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö2025´ÚÃæÆüÊ¸²½Áê²ñ¹ç¡×¤ò»ÃÄê±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
2007Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢´ÚÃæÆü¤¬½ç¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿Ê¸²½Áê²ñ¹ç¤Ï3¹ñ´Ö¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤È¶¨ÎÏ¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹â°Ìµé²ñÃÌ¡£
Ãæ¹ñÊ¸²½´Ñ¸÷¾Ê¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê²ñµÄ±ä´üÍýÍ³¤ò´Ú¹ñÂ¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ãæ¹ñÂ¦¤Ï³°Ì³¾Ê¤òÄÌ¤¸¤Æº£²ó¤Î²ñµÄ±ä´ü¤ÎÍýÍ³¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¸øÁ³¤ÈÉ½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»´±¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¸øÁ³¤È¶ËÅÙ¤Ë¸í¤Ã¤¿ÂæÏÑ´ØÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿ÍÌ±¤Î´¶¾ð¤ò½ý¤Ä¤±¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÃæÆü´Ú3¥«¹ñ¶¨ÎÏ¤Î´ðÁÃ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÔÌÂ»¤·¡¢ÃæÆü´Ú´ØÏ¢²ñµÄ¤Î³«ºÅ¾ò·ï¤¬¤·¤Ð¤é¤¯À°¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï7Æü¡¢½°µÄ±¡¤ÇÆüËÜ¤Î¸½¼óÁê¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¾ÊÄ£¤È¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÏ¢Æü¡¢·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä´Äµå»þÊó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÏÀÉ¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤¬¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤»¤º¡¢Ä©È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÂÐ±þÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ëÍýÍ³¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼«¹ñÌ±¤ËÆüËÜÎ¹¹Ô¡¦Î±³Ø¼«À©Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Î¾å±ÇÃæÃÇ¤Ê¤É¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ë¤Ïº£·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤ò¤Þ¤¿ÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Ê¸²½Ê¬Ìî¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ´Ö¤Î¸òÎ®¤Ë¤âÀÖ¿®¹æ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¹ñ±ÄÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë·ÏÎó¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¶ÌÊ¥ß¬Å·¡×¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÁÀ¤Ã¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÈ¿·â¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ª¤¨¤¿¾õÂÖ¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂÐÆüËÜÀ©ºÛ¡×¤È¡ÖÎ¾¹ñÀ¯ÉÜ´Ö¸òÎ®ÃæÃÇ¡×¤òÂÐ±þ¼êÃÊ¤Ëµó¤²¤¿¡£
Î¾¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤¬³«ºÅ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿´ÚÃæÆü¼óÇ¾²ñµÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î3¥«¹ñ´ÖÂÐÏÃ¤ª¤è¤Ó¸òÎ®¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£