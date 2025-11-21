ドナルド・トランプ米国政府がウクライナ戦争終結に向けた新たな平和構想を本格稼働させている。ホワイトハウスは最近、ロシア側と続けてきた水面下の協議に加え、ウクライナ政府とも直接接触したとし、「ロシアとウクライナ双方が受け入れられる計画」と強調した。

キャロライン・レビット報道官は20日（現地時間）のブリーフィングで、「スティーブ・ウィトコフ中東特使とマルコ・ルビオ国務長官が先週、ウクライナの高位関係者と会い、新しい和平計画を説明した」と明らかにした。レビット報道官は「この計画は進行中であり流動的だが、大統領はこれを支持している」とし「双方共に利益となる構想」と述べた。

これに先立ち、米国メディアのアクシオス（Axios）やNBCニュースは、トランプ政府が最近数週間にわたりロシアと秘密接触を続け、計28項目からなる新しい終戦案の草案を準備したと報じた。作成過程にはウィトコフ特使とJ・D・バンス副大統領、ルビオ長官、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が参加し、ロシア側からはウラジーミル・プーチン大統領の側近であり政府系ファンド「ロシア直接投資基金（RDIF）」代表のキリル・ドミトリエフ氏が交渉に臨んだとされる。

特に10月末、米国フロリダ州マイアミでは、双方代表団が3日間にわたり秘密会合を行い、草案が事実上完成したと伝えられている。この草案は、▲ウクライナ平和体制 ▲安全保障 ▲欧州の安保構図 ▲米・ロ・ウ3国の未来関係−−という4つの軸で構成されているという。

しかし、英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は、この草案が「ロシアの要求をほぼそのまま反映している」と指摘した。ドンバス地域全体をロシアに譲渡し、ウクライナ軍の兵力を半分以下に縮小し、外国軍の駐留を禁止する内容が含まれているという。また、ロシア語をウクライナの公用語として認め、ロシア正教会ウクライナ支部に公式地位を付与する案まで盛り込まれているとされる。

ウクライナは強く反発している。NBCは「ウクライナ側は大まかな輪郭だけを通知されただけで、作成過程からは事実上排除された」と報じた。ウクライナ高位関係者は現地メディアに「ロシアへ一方的に傾いた提案」として不快感を示した。ゼレンスキー大統領府関係者は「ワシントンがモスクワの要求に近づいているようだ」と懸念を表明した。

こうした中、ダン・ドリスコル米陸軍長官が率いる高位軍事代表団が19〜20日、キーウを訪問した。米欧当局者は「軍事技術協議のほか、ホワイトハウスの平和プロセス再稼働を支援する任務がある」と述べた。CNNは、代表団がトルコ（テュルキエ）から帰国するウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会って平和案の草案を説明した後、続けてモスクワへ移動しロシア側とも協議する可能性があると伝えた。

ロシアは関連報道に慎重な姿勢を見せている。クレムリン宮のドミトリー・ペスコフ報道官は「28項目の平和案は事実ではない」とし「現在報告できる新たな進展はない」と線を引いた。ドリスコル長官との面談計画もないと明らかにした。

戦争は依然として緊張状態だ。ウクライナ到着前夜、ロシアの大規模なミサイル・ドローン攻撃が続き、少なくとも25人が死亡した。ゼレンスキー大統領はX（旧ツイッター）に「ロシアの繰り返される攻撃は、対ロ圧力が十分ではないという証拠」とし、西側に強力な制裁と支援拡大を求めた。