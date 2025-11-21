韓国ドラマ「宮 -Love in Palace-」「会いたい」などで知られる女優のユン・ウネが、済州（チェジュ）島旅を終えて帰路に着く際、空港で思いがけない事態に直面した。



【写真】ヒョジョンと楽しげな2ショット

4日、YouTubeチャンネル「ユン・ウネのEUNHYELOGIN」に投稿された動画の中でユン・ウネが、ガールズグループ・OH MY GIRLのヒョジョンとの2泊3日の済州島旅行を終え、ソウルに戻るため済州空港に行く様子が映し出された。しかし空港の保安検査場で、ユン・ウネの上着のポケットからライターが発見されるという、思わぬ事態に。



前日の夜に花火をした後、ライターを別の場所にしまわず、上着のポケットに入れたままだったのだ。そのため保安検査に時間がかかり、搭乗手続きが遅れてしまった。



なんとか無事に、飛行機へ乗り込んだユン・ウネの姿にヒョジョンは「ウネお姉さんが（飛行機に）乗れないかと思った」と安堵。



ユン・ウネは「ライターなんて全く心当たりがなかったけど、花火で使ったものだった。（持ち物を）ちゃんと確認したつもりだったのに、焦った」と、状況を振り返っていた。



（よろず～ニュース特約・moca）