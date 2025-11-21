なぜ僕は、公園で声をかけてきた“謎のじいさん”の家について行ってしまったのか？

投資歴70年 資産24億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産24億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

なぜか、初対面のじいさんの家にいた

「ほら、これがネット取引や」

某日、午前8時。なぜか僕は、初対面のじいさんの家にいた。

なぜ、こんな展開になってしまったのか。ほんの数時間前まで、こんな展開を想像すらしていなかった。

立ち寄った公園で拾った手帳を、持ち主に返そうとしただけなのに――。

公園での奇妙な出会い

「君、株やってへんやろ」

公園で唐突にそう問われ、訳がわからないまま僕は「はい、やっていません」と返した。

「この手帳な、ワシの株の売買記録や。……君、株に興味あるか？」

憧れと恐怖が渦巻く「投資」の世界

少し間を置いて、僕は自分の中を探るように考えた。

興味がないわけじゃない。メディアでは「新NISA」「日経平均史上最高値」と賑わい、スマホの広告には「50万円から1億円！」「資産100億円の投資家の極意」なんて、怪しげだけど夢のあるコピーが並んでいる。

だけど、そういうのはまるで異世界の話みたいなものだ。僕にとって投資家という存在は、大谷翔平みたいなもの。すごいとは思っても、自分がその世界に立つ姿なんて想像すらできない。

親からも言われていた。「投資だけはやめなさい。お前はコツコツ働くほうが向いてるから」と。だから、「株をやろう」とは一度も真剣に思ったことがなかった。

それでも、毎日のように耳に入ってくる経済ニュースのなかで、どこか心の奥に「やったほうがいいのかな」というモヤモヤが残っていたのも、たしかだ。

営業スマイル、崩壊の音

「興味がないわけではないんです。ただ……少し怖いんです」

そう口にすると、じいさんは怪訝な顔をした。

「怖い？ なんでや？」

「だって……自分のお金がなくなってしまうかもしれないじゃないですか」

「それはやり方が下手なだけや。株は面白いもんやで」

―平日の朝8時に、初対面の老人から“株の面白さ”を語られるとは思わなかった。

さすがに、この流れは面倒だ。ここは曲がりなりにも営業歴18年で培った“あしらい力”で切り抜けよう。脳と表情を「営業モード」に切り替える。

「えっ、株をやってらっしゃるんですか！ すごいですね！ いやぁ、やってみたい気持ちはあるんですが、なかなか僕なんかには難しそうで……」

自分を下げて、相手を立てる。年配客には、このスタイルが鉄板だ。あとは適当に話を合わせて、うまく切り上げよう。そう思った瞬間、老人はさらに意外な言葉を投げてきた。

「興味あるなら、見てみるか？」

「興味あるなら、株取引、見てみるか？」

「……は？」

さっき装着したばかりの営業スマイルが、音を立てて崩れ落ちる。

「朝9時から取引がはじまるんや。もし興味あるなら、うちに来て見てみたらええ。手帳拾ってくれたお礼もしたいしな」

――ちょっと待ってくれ。この流れ、完全におかしい。

「いやいや、そんな……初めて会った人の家にお邪魔するなんて、とんでもないです！」

「来たくないんか？」

「いや……そういう意味じゃなくて……」

「ほんなら、ついておいで」

抗えない、その引力

……はて、こんなに押しに弱かったっけ。結局断りきれず、じいさんの自宅へとついていくことになった。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）