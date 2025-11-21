ÂçÊ¬¡¦¹ñÅìÈ¾Åç¤ÎàÉ÷²½¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¹ý¸¤á¤Ë11Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö²¿Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤ß¤ê¡×
¡ÖÉ÷²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯³µÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹ý¸¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û457.4ËüÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà³µÇ°¤È²½¤·¤æ¤¯¹ý¸¤á
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¤ÎÂæºÂ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¦¥Ë¥ç¥¦¥Ë¥ç¤È¤·¤¿·Á¤ÎÊªÂÎ¡£¡Öº«ÉÛ¡Ê³¤Ãæ¤Î¤¹¤¬¤¿¡Ë¤ÎÀÐÁü¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Þ¤¢¤Þ¤¢Ç¼ÆÀ¤·¤½¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Òì¤¤ÎÄÌ¤ê¤³¤ì¤ÏàÉ÷²½¤·¤¿¹ý¸¤á¡£
¸µ¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ºï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¹ý¸¤¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï11Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê19ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥³¥á¥Ã¥Æ¥£¤ÎÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÉ÷²½¤¹¤ë¤Î¤Ë²¿Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÎîÎÏ¤È¤«¿ÀÀ»¤ÊÎÏ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡×
¡Ö¤â¤¦º²¤¬Çí¤½Ð¤·¤Î¿Ä¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÀÍÍ¤ò¸æ¼é¤ê¤·¤¿¤¤¤È»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë......¤è¤¦¤Ê......¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤ß¤ê¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï11·î6Æü¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¯¸«¼Ô¤ÎÊ¾Â«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¾Ã¤¨¤æ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·òµ¤¤Ë¡½¡½
Ê¾Â«¤µ¤ó¤¬É÷²½¤·¤¿¹ý¸¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¤Ë¤¢¤ë¶ûÍè¼Ò¡Ê´äÁÒ¼Ò¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¿À¼Ò¤Ï¡¢ËèÇ¯10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëµ¯¸»¤äÍ³Íè¤¬ÉÔÌÀ¤Ê²Ðº×¤ê¡Ö¥±¥Ù¥¹º×¡×¡Ê¹ñÁªÂòÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡Ë¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾ì½ê¤ÇàÉ÷²½¤·¤¿¹ý¸¤á¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ê¾Â«¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÉ÷²½¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÊ©¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£É÷²½¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤æ¤¤Ê¤¬¤é¤â·òµ¤¤Ë¿À°è¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¾Â«¤µ¤ó¡Ë
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸þ¤«¤¤¤Î¹ý¸¤¤âà³µÇ°²½á¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼êÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¹ý¸¤¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹ý¸¤¤¿¤Á¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¡© Ê¾Â«¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±ö¤«¤±ÃÏÂ¢¡×¤Î¤è¤¦¤Ë±ö¤ò»¤¤ê¹þ¤àÉ÷½¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í»¡¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¤¬......¡£
¹ñÅìÈ¾Åç¤ÏÀÐÁü·Ý½Ñ¤ÎÊõ¸Ë¡ª¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¹ý¸¤¤¬
18Æü¡¢µ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹ñÅì»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦Ê¸²½ºâ²Ý¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹ý¸¤¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ûÍè¼Ò¶ÆâËÜÅÂ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸²£¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼ãµÜÈ¬È¨¼Ò¤Î¤â¤Î¡£Á´Éô¤Ç4ÂÎ¤Î¹ý¸¤¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÃÖÇ¯Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ë»ñÎÁÅù¤ÎµÏ¿¤¬Ìµ¤¤¤¿¤áÉÔÌÀ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤¦¤Á2ÂÎ¤ÎÉ÷²½¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤â¤È¤â¤È¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÆ±¤¸Êý³Ñ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄÀÐºà¤äÉ÷²½¶ñ¹ç¤Ëº¹°Û¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢£±ÂÐ¤Î¹ý¸¤¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¿¦°÷¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢É÷²½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÅö³º¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ö¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÉ÷½¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Åö²Ý¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¸«Ä®½Ð¿È¤ÎÊ¸²½ºâÄ´ºº°Ñ°÷¤ÎÊý¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷½¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
³¤¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢ÉÍÉ÷¤Ë¤è¤ë¿»¿©¤â¤¢¤ë¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀÐ¼Á¤¬½À¤é¤«¤¤¡Ê°Â»³´ä¤Ê¤É²Ã¹©¤·¤ä¤¹¤¤ÀÐ¼Á¤¬¤³¤Î¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤¿¤á¤ËÉ÷²½Åù¤Ë¤è¤ëÎô²½¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ñÅì»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦Ê¸²½ºâ²Ý¿¦°÷¡Ë
¶ûÍè¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¹ñÅìÈ¾Åç¤ÎËÌÉô¡£¤¹¤°¤½¤³¤Ë³¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤¬¡¢¹ý¸¤¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¡¢¹ý¸¤¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¿¦°÷¤Ï
¡ÖÊ¸²½ºâÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö³º¹ý¸¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÅìÈ¾Åç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀÐÂ¤Èþ½Ñ¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¹ñÅìÈ¾Åç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶ûÍè¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿À¼Ò¡¦»û±¡Åù¤Ë¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÅì»Ô¸ø¼°´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀÐÁü¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
ÆÃ¤Ë»³¿À¼Ò¤Î¡Ö¤¹¤¤Ã»õ¤ÈÀå¤¬´Ý¸«¤¨¤Î°¤·Á¡×¤ä¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿Â¤·Á¤ÎÒß·Á¡×¡Ê¤É¤Á¤é¤âÂ¸µ¤Ë»Ò¹ý¤¬¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ä¡¢°ËÈþÊÌµÜ¼Ò¤Î¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°¤·Á¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤«¤Ä¤¤É½¾ð¤ÎÒß·Á¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¡£
¹ý¸¤¹¥¤¡¦ÀÐÁü¹¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£