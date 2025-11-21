40代独身。将来年金は月11万円程度です。どうやって暮らせばいいのか……
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、将来もらえる年金が少ないと感じたときの対策についてです。
Q：40代独身。将来の年金は月11万円程度と少ないです「40代で一人暮らしの会社員です。『ねんきんネット』で将来の年金を調べたら、ワーキングプアのためか月11万円ほどしかもらえないようです。老後は、どうやって生活したらいいんでしょうか。今、生活費は月20万円ほどかかっているのですが」（匿名希望）
A：65歳以降も働くことと、支出のダウンサイジングが必要かと思います高齢シングル世帯の毎月の支出額平均は、16万円ほどといわれています。相談者が今後も一人暮らしする場合は、年金見込み額が月11万円とのことですから、毎月5万円のマイナスになってしまいます。
しかし65歳以降も働き、月5万円以上を稼ぐことができれば、赤字はなくなります。
2021年4月1日からは改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）が努力義務になるなど、働く環境も整いつつあります。
65歳以降も働き続けることで、収入が増えて貯蓄も確保できます。またもし65歳以降も厚生年金に加入することができれば、厚生年金加入期間が長くなり、将来もらえる年金額も増えます。
厚生年金には70歳になるまで加入できるので、健康に気をつけながらできるだけ長く働き、収入と将来の年金額を増やすことを考えてはいかがでしょうか。
また、相談者は現在月20万円の生活費がかかっているとのことですが、年金のみの収入になった場合は、生活のダウンサイジングが必要になります。今のうちからスマホ料金や保険料等、固定費を見直すなど、無駄な支出がないようにしてみてください。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)