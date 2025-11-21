「旦那さんと顔にてる！」元AKB、プロ野球選手夫の母校へ！ 「山口家みんな顔似てて可愛いな〜」
元AKB48の多田愛佳さんは11月19日、自身のInstagramを更新。夫で千葉ロッテマリーンズに所属するの山口航輝選手の母校である、秋田県・明桜高等学校を家族で訪問したことを報告し、ファンの注目を集めています。
【写真】多田愛佳＆山口航輝、雪景色の中で密着ショット
多田さんは同校について、「吹奏楽部の音楽を聴かせてもらったり、先生方とお話させてもらったり主人がいろんな方から愛されていることが知れて、とても嬉しく温かい気持ちになりました」とつづり、「学校の皆様、この場をお借りして貴重な素敵なお時間をありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えました。
この投稿にファンからは、「山口家みんな顔似てて可愛いな〜」「旦那さんと顔にてる！」「かわいいかわいいあいちゃんが幸せそうで仕事がんばれる」「全部愛しいな」「幸せそうー」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
夫の母校へ多田さんは「旦那の母校がある秋田県へお邪魔してきました 私たちが行く時だけ雪も降ってグーンと寒かった！！娘は人生初めての雪」とつづり、4枚の写真を掲載。1枚目の写真では、雪が降り積もる中、子どもを抱いた多田さんと山口さんが寄り添うように立っています。
ディズニーを満喫！多田さんは、10月24日にもInstagramを更新し、家族で東京ディズニーリゾートを楽しむ様子を公開しました。家族でお揃いのTシャツを着ており、「今回ママとパパの夢だった、みんなでお揃いのTシャツ着ること なかなかみんなに合うサイズが見当たらなかったけど、唯一見つけることができました」とつづっています。これからも、家族でたくさんの思い出を作ってほしいですね。
