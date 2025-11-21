²ÃÆ£À¶»ËÏº¡õÅÏîµÁó¡ÖËÍ¤¿¤Á¤âº£¡¢Ìë¿À·î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤ÎÆó¿Í¤¬Ä©¤à¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È THE MUSICAL¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖDEATH NOTE¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È THE MUSICAL¡×¤¬11·î24Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£2015Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½é±é¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¤òÀ¤³¦Åªºî¶Ê²È¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë²»³Ú¤È¡¢±é½Ð²È¡¦·ª»³Ì±Ìé¤ÎåÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¡£½é±é¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢Ìë¿À·î¡Ê¤ä¤¬¤ß¥é¥¤¥È¡Ë¤ò¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ë²ÃÆ£À¶»ËÏº¤ÈÅÏîµÁó¤Ë¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝËÜºî¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÃÆ£¡¡ºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤È¤¦¤ì¤·¤¤´¶¾ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë½Å°µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¿À·î¤Ï·àÃæ¤Ç²Î¤¦³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤Î¤É¤ì¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢·ª»³Ì±Ìé¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥ó¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢³§¤µ¤ó¡¢À¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµ¡¡µ»½ÑÅª¤ÊÆñ¤·¤µ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë3»þ´Ö¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ÉÌ¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ìò¤Ç¿´¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤¸ø±é´ü´ÖÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î´ï¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ª»³¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬·Áºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¤Þ¤º¤ÏÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý·Î¸Å¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡¡º£¡¢Áó¤¬¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬ÊÝ¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡Ê¼èºàÅö»þ¡Ë1Ëë¤Î½ªÈ×¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥È¤¬¥¥é¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤ò´°Á´¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤¬Â³¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤â¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±é¤¸½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥É¥¯¥É¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë½Å°µ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤«¡¢¥¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶¯¤á¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¤Ç¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµ¡¡ËÍ¤â·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢Á´¤¯Æ±¤¸´¶³Ð¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡¡¤¢¤Î´¶³Ð¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
ÅÏîµ¡¡µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»à¿À¥ê¥å¡¼¥¯¤È¥ì¥à¤Î²Î¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ê¥å¡¼¥¯¤¬¡Ö¿Í´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤Î¤Ï´î·à¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¥ì¥à¤¬¡ÖÈá·à¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ã¿è¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°À¸¤¤Æ¤¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢»à¿À¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè¿´¤Ç»¦¿Íµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èá·à¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤äº¬Äì¤Ë¤¢¤ë°°Õ¤Ë¤É¤ì¤À¤±µÕ¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´î·àÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¡¡¥ê¥å¡¼¥¯¤¬½é¤á¤Ë¡Ö¹ü¤òÏ®¡Ê¤â¤Æ¤¢¤½¡Ë¤ó¤Ç¡¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ä¤Ã¤Æ¡¡¿Í´Ö»¦¤·¤Æ¡×¤È²Î¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤ÏÏ®¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥ê¥å¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤âÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î±º°æ·ò¼£¥ê¥å¡¼¥¯¤Ï¥é¥¤¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï°ì½ï¤ËÂà¶þ¤·¤Î¤®¤ò³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥È¤ÏÌµÅ¨¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅÏîµ¡¡ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¤¤Ã¤È¤½¤¦¤·¤¿¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤·¤â¼å¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢»à¿À¤Ï¿Í´Ö¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òº£¡¢·Î¸Å¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ò¥·¥Ò¥·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£²ó¡¢Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤Ç¸«¤ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¡¢Ìò¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
²ÃÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥¤¥È¤ÏÆ¬¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¼«¿È¤â·×»»¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î·×»»¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âº£¡¢Ìë¿À·î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµ¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Àè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤â·ª»³¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿È¤òÃÖ¤±¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥é¥¤¥È¤¬¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ê¥å¡¼¥¯¤ËÌ¿¤ò°®¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÎÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÉáÃÊ¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ä´¤Ù¿Ô¤¯¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç±é¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤È´¶³ÐÅª¤Ê¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡£
²ÃÆ£¡¡Áó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ´¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÅÏîµ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ä´¤Ù¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¡¢¹Í¤¨¿Ô¤¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¬³°¤ì¤¿¤È¤¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÌò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó´¶³ÐÅª¤Ê¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡¡ËÍ¤ÏµÕ¤Ë¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤¢¤ê¤¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸¶ºî¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤½¤ÎºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿¼·¡¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤½¤Î¾ì¼¡Âè¤«¤Ê¤È¡£ÉñÂæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·Î¸Å¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤ä±é½Ð²È¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ¤ê¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌòºî¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¸À¤¤Ìõ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤Ð¤½¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦Àº¿À¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ý²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï1ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢ÅÏîµ¤µ¤ó¤â»ÒÌò¤È¤·¤ÆNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
²ÃÆ£¡¡Áó¤ÏÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡©
ÅÏîµ¡¡·è¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤³¤Î¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È THE MUSICAL¡×¤ÎÌë¿À·î¤ò±é¤¸¤¿¥Û¥ó¡¦¥°¥¡¥ó¥Û¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¿À·îÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¸¥¥ë¡õ¥Ï¥¤¥É¡×¤Î¥¸¥¥ëÌò¤ä¡Ö¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥à¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡×¤Î¥«¥¸¥â¥ÉÌò¡¢¡Ö¥é¡¦¥Þ¥ó¥Á¥ã¤ÎÃË¡×¤Î¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡¿¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÌò¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¥È¥¥¥¤¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¤Êý¤Ç¤¹¡£Èà¤¬½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÁ´¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¿Í´Ö¤À¤·¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤Ï20Âå¡¢30Âå¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢³¤³°¤Ë³Ø¤Ó¤Ë¤¤¤¯´ü´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Èº£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡¡ËÍ¤ÏÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬µæ¶Ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂêºà¡¢ºîÉÊ¡¢±é½Ð¡¢²»³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤¬¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥¥é¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ÂºÝ¤ËÀ¸¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Ìë¿À·î¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏîµ¡¡·ª»³¤µ¤ó¤Î±é½Ð¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥Û¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î²»³Ú¡¢¥»¥Ã¥È¤ä¾®Æ»¶ñ¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¿¤ÁÌò¼Ô¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿´¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ´¶·¿¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏµÒÀÊ¤ò´¬¤¹þ¤à¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢É¬¤º³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È THE MUSICAL¡×¤Ï¡¢11·î24Æü¡Á12·î14Æü¤ËÅÔÆâ¡¦Åìµþ·úÊª Brillia HALL¡ÊËÅç¶èÎ©·Ý½ÑÊ¸²½·à¾ì¡Ë¤Û¤«¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢²¬»³¤Ç¾å±é¡£