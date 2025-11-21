【村井 真子】ベテランバイトから「それは困る」の大クレーム…フリーターの雇用保険を外せない、飲食業現場の「苦しい実態」【非正規の労働問題】

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業から受ける相談は、単なる手続きや規則の話に見えて、実は「人間関係の調整」が本質であることが少なくありません。とりわけ近年は、複業やフリーランスなど働き方の多様化によって労務管理も複雑化し、「どこまで組織が対応しなければならないか」が曖昧になるケースが増えています。

今回は、フランチャイズ飲食店を複数運営するA社から寄せられた、シフト勤務と雇用保険をめぐる相談を紹介します。

前編＜これではバイトが逃げていく…フランチャイズ店長の大誤算「雇用保険」で突如発生した「週30時間勤務の壁」＞よりつづく

（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成しています）

スタッフのシフトを慎重に扱うべき

そもそも、シフト制とは「契約時に労働日や労働時間を確定せず、1週間や1ヵ月ごとに作成される勤務表によって初めて具体的な労働日・労働時間が決まる就労形態」を指します。

飲食・販売・介護など、24時間または不定時間の営業を続ける業種では一般的な働き方で、会社にとっては労働者を幅広く確保しやすく、また、労働者にとっては比較的自分の都合の良い時間帯で働きやすいという点で双方にメリットがあります。

しかし、勤務時間が柔軟な反面、会社やシフトの組み方によっては労働時間が安定しにくいというデメリットがあり、また「契約上の勤務時間」と「実際の勤務時間」がずれるというリスクもあります。

実際、裁判でも、こうしたズレをめぐるトラブルは少なくありません。たとえば2017年6月に東京地裁によって判決が下された『萬作事件』では、シフト制で働くアルバイトに対して会社が勤務日を一方的に減らした結果、「暗黙の合意された労働日数を会社が不当に減らした」と判断され、差額賃金の支払いが命じられました。

ほかにも、介護施設で起きた『シルバーハート事件』事例では、勤務を極端に削減した行為が「シフト決定権の濫用」にあたると認定され、2020年11月に判決が下っています。これらの判決を踏まえると、シフトを減らすという単純な操作も、契約や法的義務と密接に関わるのです。

シフト制で働く労働者の雇用保険の加入の可否は、原則としては契約書によって判断されます。しかし、契約書がそもそもなかったり、実態として恒常的に週20時間以上勤務している場合は、実態に即して前編に記したの2つの条件が満たされているかを判断することになります。

また、雇用保険は基本的に主たる勤務先で1つだけ加入します。複数の事業所を掛け持ちしていても、原則として合算はできません（65歳以上の一部例外を除く）。

雇用保険に入ることができれば離職したときに加入期間や離職理由に応じた失業手当を受けることができます。ただし、Cさんのように在職しているのに勤務条件が変わって資格が喪失する場合は、失業手当を受けることができません。

そのため、Cさんが「他で入れないならA社で雇用保険をかけ続けたい」という希望を持つのは自然なことと言えます。

しかし、雇用保険は“働いていた実績”をもとに成り立つ制度です。 “名義だけの加入”は、本人にとっても会社にとってもリスクであり、あとで支給の取消や返還命令が出る可能性すらあります。

通達はスタッフへの配慮も大事

こうした法令上の制約も踏まえ、私はBさんにこう助言しました。

「契約内容は“実際に働いている時間”に合わせて見直したほうがいいと思います。雇用保険は勤務実態がある人を守るための制度ですし、人件費が膨らんでいる以上、契約の見直しは合理的なものであると思います」

ただ、問題は説明の仕方です。私は「単に契約変更をすることが目的で話すということではなく、【働き方を整理する話】として伝えてください」とアドバイスしました。

現場の店長にとって、Cさんのようなベテランスタッフは「ありがたい存在」です。気心も知れて指示も通りやすく、的確に動いてくれるスタッフは、たとえ短時間の就労でも頼もしいことでしょう。

だからこそ、法令とのグレーゾーンが生じたとき、 「本人が辞めてしまったら困る」という心理が働いて情に流されやすくなる恐れがあります。そういった事情も鑑みて「本人に丁寧に説明を行ってほしい」とお願いしました。

Cさんへの説明にあたっては、直近6ヵ月ほどのシフトの実態を集計し、平均の週労働時間を算出してもらいました。

実態としての状況を本人とともに確認し、契約変更にあたって納得を得るための素地を作るためです。また、厚生労働省のリーフレットなども活用し、現状の実績では雇用保険の加入はできないことを伝えてもらいます。そのうえで、店舗として以下の2つの道を示し、Cさんに選んでもらうこととしました。

（1）雇用保険に加入できる程度にZ店の勤務を増やしてもらう。その場合、現状の契約条件で更新し、雇用保険も継続加入する。

（2）現状に合わせ、週10時間の勤務実績に合わせて契約を変更する。雇用保険は資格喪失することになるが、Z店での勤務時間が増えたら再加入する。

このようにCさん本人に選択肢を提示し、交渉の余地を残すことで感情的な対立を抑え、トラブルの種も減らすことができます。もちろん、それ以外の選択肢で法令に触れない条件提示があり、労使間で合意できる場合は、その選択肢も含めて検討してもかまいません。

このようなアドバイスをした数日後、Aさんから連絡がありました。

「Cさんと話し合った結果、今は他の仕事をメインにしたいそうです。それで、契約を実態に合わせる形で当社での雇用保険加入は終了することになりました」

Cさんは最初こそ感情的にもなり、不安もある様子であったとのことですが、エビデンスとなる勤務実態の数字を見せたことで、最終的には合意できたということです。

「認識のズレ」はモチベーションを悪化させる

このケースから見えてくるのは、「厳密な契約書通りの運用」よりも「働き方の実態」が重視されるという法解釈です。制度は、現場の多様化を前提に設計されていないからです。

たとえば、週ごとにシフトが変わるような働き方では、20時間のラインを行き来することも珍しくありません。また、シフト制の現場では、「口頭での約束」や「店長の裁量」で勤務を決めることが多く、労働契約書と実態が一致しないまま更新されるケースが多く見られます。

そのズレを放置すると、賃金トラブルや雇用保険・社会保険の不整合へとつながります。適切に労務管理が行えない状態を放置することはコンプライアンスの観点でも改善が必要で、かつ、「どうせバレないのだから労務管理は適当でもいい」という意識は職場のモチベーションを悪化させます。

さらに怖いのは、スタッフ同士で「あの人はあの条件で雇用保険には入れているのに私は入れない」といった不均衡が生じることです。不均衡があると不満が生じやすくなり、ハラスメントなどの問題にも発展する原因になります。「あの人はずるい」と一度認識してしまうと、そのずるさを補強するような情報ばかりが目に付くということにもなりかねません。

また、実態と法令上の運用が乖離していると「私はこんなに頑張っているのに、きちんと評価されない」などと自己効力感が低下する要因にもなりえます。

そのような意味で、「制度を守ること」は、「社員を守ること」でもあります。形式的な契約を現実に合わせて修正することは、結果的に双方を守るリスクヘッジになるのです。

F社ではこの件をきっかけに、全店舗で「契約時間と実働時間の照合チェックシート」を導入しました。月ごとに各アルバイトの勤務時間を自動集計し、労働契約時間とのずれを会社に報告する仕組みです。店長からは「ルールが明確になったことで、むしろ説明がしやすくなった」という声が上がりました。

一方で、制度が現場の柔軟性を奪うのではという懸念もあります。Z店だけでなく、現在は様々なライフスタイルを持った労働者が多様な働き方で働いています。働く場所もオフィスや店舗といったリアルな場所だけでなく、テレワークやワーケーションなど様々です。このように働き方は人それぞれですが、職場秩序を保つためには一定の公平性が求められます。

この公平性を担保する仕組みの一つが、適切な労務管理と法理解、そしてそれにそった運用を行うことだと私は思います。制度を理解し、人を理解する。その両輪があってこそ、働く場の安心は生まれるのではないでしょうか。

「形式上のルール」と「現場の実態」をどう折り合わせるか。 その葛藤こそ、現代の人事労務の難しさです。働く人が自身の就労スタイルを定めていくためにも、企業が多様な人材をマネジメントしていくためにも、シフト制という身近なところから理解を深めていくことが必要だと考えます。

…労働環境を取り巻く状況はさまざまです。つづく＜適応障害で休職した「モンスター社員」が虚言暴走…復帰交渉で言い放った「最大級のわがまま」＞でもそんな実例をもとに解決策をお伝えしています。

【つづきを読む】適応障害で休職した「モンスター社員」が虚言暴走…復帰交渉で言い放った「最大級のわがまま」