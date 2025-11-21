「ゆっくりできた？」「は？」生理で体調不良の妻…義母の無神経な一言にモヤモヤ！私って心がせまい？【ママリ】

夫にも義母にもイライラする…！

質問ではなく義母の愚痴です。

モヤモヤしたので吐き出させてください🙇‍♀️



以前、4歳の上の子と夫、義母がお出かけしました。

家には私と6ヶ月の下の子がお留守番でした。

私は産後生理がくるのが毎回早くて、生理痛もなかなかしんどい方です。

その日もお昼頃から生理が来てかなり体がしんどかったです。



夫は私が休めるように上の子と出かけたつもりだったようで、義母からもLINEで『ゆっくりできた？』と聞かれましたが、は？🫩と思っちゃいました。夫も義母も生理だったことは知らないですが。

いやいや下の子の2人っていつもの平日と同じですけど、と夫にも義母にもイライラしましたが、心狭いですかね🥲 出典：

夫や義母の、何気ない行動や言葉に「イライラした」という経験は誰しもあるはず。生理中で体調が悪いのに、夫が上の子だけ連れて義母とお出かけしたことにモヤモヤしたという投稿者さん。その後、義母から「ゆっくりできた？」とLINEが来て、思わず「は？」と思ってしまったといいます。生理のことは、夫も義母も知らなかったとはいえ、イライラしてしまった自分は心がせまいのかと考えてしまったそうです。

4歳と6か月では、遊び方も違います。少しでも、投稿者さんがのんびり過ごせれば…と、夫と義母が考えてくれたのかもしれません。



ですが、生理中で体調が悪かったという、投稿者さん。大人が2人いるのですから、義母は上の子を、夫は下の子を…と、分担して見てくれれば、ゆっくり休めたかもしれませんね。

「いちいち聞かないでほしい」との声が

この投稿にママリではこんな声が寄せられていました。

いえ、イライラします。笑

生理云々は知らなかったとしても。

1人でいるわけじゃないし、それ言うなら、下の子も連れてってよ？って私も思うと思います…。

それに、いちいち、ゆっくりできた？なんて聞いて来ないで欲しいです。笑 出典：

体調が悪い時に、子どもを見ていてくれるのは、とても助かりますよね。感謝の気持ちを忘れてはいけませんが、自分の要望はしっかりと伝えた方が、後々、トラブルにならなくて済むかもしれませんね。



生理のことは義母には言いずらいかもしれませんが、夫には、モヤモヤした気持ちを伝えておくべきではないかなと思います。「次は下の子も連れて行ってね」と、さりげなくお願いしてみてはいかがでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）