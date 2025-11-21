彼女をガッカリさせる誕生日プレゼントへのリアクション９パターン
交際中のカップルにとって、相手の誕生日は一大イベントです。たとえ感情表現が苦手だとしても、彼女が自分のために頑張ってくれる日くらいは、全力で感謝の気持ちを示したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼女をガッカリさせる誕生日プレゼントへのリアクション」をご紹介いたします。
【１】「元カノにももらったよ」と、過去の話を持ち出す
「元カノとカブるなんて最悪だし、せっかく買った物が無価値に思えてくる」（10代女性）など、わざわざ過去の話をするのも、彼女にショックを与えてしまいます。「こんなに嬉しい誕生日は初めてだよ」と、何をもらっても新鮮なリアクションを見せてあげましょう。
【２】「買う手間が省けた。得したわー」と、損得感情をあらわにする
「『ただでゲットできてラッキー』って言われている感じ」（20代女性）など、お得感を強調すると軽薄な印象を与えてしまうかもしれません。彼女に愛情を伝えたいなら、「これ欲しかったんだよ！俺たち気持ちが繋がってるんだね」と言うのが正解でしょう。
【３】「これ、流行ってるもんねー」と、無難なチョイスとして扱う
「まるで安易な思考回路で選んだかのような扱いは傷つきますね」（20代女性）というように、「流行っている」というコメントにプライドが傷つく女性もいます。ちゃんと褒め言葉だと分かるように、「さすが、君は感度が高いね！」と言い換えてみてはいかがでしょうか。
【４】「どこで買った？」「いくら？」と、現実的な質問を連発する
「わざわざ聞くようなこと？と質問の真意を疑う」（10代女性）など、プレゼントの「裏側」をあれこれ探ろうとすると彼女に不信感を持たれてしまいます。「めっちゃ嬉しい！」と何回も言うなど、まずは嬉しい気持ちを分かりやすく伝えることに力を注ぎましょう。
【５】「俺、金属アレルギーだから使えんわ」と、正直すぎる告白をする
「いくらなんでも、もらった瞬間に『使わない』と言うのはヒドい」（20代女性）など、たとえ事実でも現場でNGを出すのは残酷すぎるでしょう。使えない品物をどうやって楽しむかは後日考えて、彼女が祝ってくれたことに対して全力でお礼を述べるのが礼儀ではないでしょうか。
【６】「白じゃなくて青が欲しかったのに」と、ダダをこねる
「もらいものなんだから、少しはガマンしてほしい」（10代女性）など、贈ってくれた人の目の前で不満を漏らすのはワガママだと思われてしまいます。色やデザインが自分の好みではなくても、「めっちゃ新鮮！世界が広がるわ」などと言い放ち、器の大きさを見せたいものです。
【７】「こんな高い物買わなくて良かったのに」と、やんわり好意を否定する
「精神的に重たかったかなと、反省モードになりそう」（20代女性）というように、プレゼントの金額にツベコベ言うのは無粋のようです。男なら、高額品を贈られてもビビらずに「ずっと大切にするよ！」と愛情を受け止めてあげたいところです。
【８】「あー、やっぱりね」と、プレゼントを見ても驚かない
「『ベタなチョイスだな』と言われているようで寂しい」（10代女性）など、彼女のチョイスの良さを褒めないと、自信を喪失させてしまうかもしれません。中身が予想通りでも、「もらえると思ってなかった！」と言ってあげるのが優しさではないでしょうか。
【９】「ん…ありがとー」と、最低限の一言で済ませる
「もらえるのが当たり前だと思ってるような反応にイライラ」（20代女性）など、そっけない態度で反感を買うパターンです。プレゼントを選んでくれた彼女に報いたければ、「まじで？超ありがとう！」を最低ラインとして、喜びを表現してあげましょう。
総合的に、現実的なコメントや普段と変わらないような態度が彼女をがっかりさせてしまうようです。来年も祝ってもらえるように、テンションを上げて挑みましょう。（浅原 聡）
