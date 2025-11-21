料理が美味しい温泉旅館はどこ？ 3800湯以上めぐった温泉ジャーナリストおすすめの宿

本格的な冬に向けて寒さが日に日に増してきて、身体をしっかり温められて、心も満たされる温泉が恋しい季節になりました。ふらっと温泉旅行に出かけたいけれど、日本全国各地には数多くの温泉があり、まだまだ知らない湯処がたくさんあるはず。

そこで、これまでに国内3800湯以上をめぐり、現役のフリーアナウンサーでありながら、温泉好きが高じて温泉ジャーナリストとしても活躍する植竹深雪さんに、おすすめの温宿を教えてもらいました。今回は、お風呂はもちろんのこと、夕・朝食などの食事面も魅力的な宿を紹介します。

オイルバスとバターづくしのご当地ディナー

【北海道】豊富温泉 川島旅館

北海道の最北端にある温泉郷の豊富（とよとみ）温泉にある「川島旅館」は、1927年に創業し、2016年にリニューアルした老舗旅館です。館内は北欧風の雰囲気で木の温もりが感じられ、吹き抜けを有したロビーラウンジにある薪ストーブが、冬の訪れを優しく迎えます。客室は全15室で、どのお部屋もシンプルながら天然素材を使った心地よい空間。

温泉は、アゼルバイジャンと日本のみで、日本では豊富温泉でしか入れない「天然オイルバス」が大きな特徴。油分が含まれた泉質でグリーンがかった湯が肌をやさしく包み込みます。

源泉かけ流しの内湯と露天風呂で、石油のような独特の香りのある湯に浸かることができ、乾性皮膚やアトピーへのアプローチが期待できます。また、保湿や美肌にも効果を発揮し、湯の鮮度も高く、浸かればお肌がしっとりツルすべに。

そして気になる夕食は、板長の創作料理が光る板長おまかせコースや、バターづくしのコースがおすすめ。前者では北海道産の海鮮を利尻昆布出汁の寄せ鍋で味わうことができたり、後者では川島旅館の工房でつくられる名物のフレーバーバターを使った料理が提供されます。

料理の内容は、季節や料金によって異なりますが、ボリューム満点で、地元・豊富町産の牛乳のコクが見事に引き出されていて、バター三昧でもヘビーではありませんでした。

翌日の朝食では、鮭ぶしやトリュフ、ハスカップなどのフレーバーのオリジナルバターがずらりと並ぶバターのピュッフェという嬉しいサービスもあります。これはここでしか味わうことができません。また、北海道産の白米も玄米もそれぞれ美味しく、好きな味のバターでバターご飯を楽しむことも。もちろん、パンに塗ってバターを楽しむこともでき、シンプルなのに奥深い朝ごはんをいただくことができます。

北海道産の魚介を堪能できる宿は数多くありますが、良質なバターをここまで楽しめる宿は珍しいと思います。北海道ならではの美食を味わうプチ湯治旅にいかがでしょうか。

多種多様な小鉢料理に圧巻の隠れ家的宿

【福島県】飯坂温泉 青葉旅館

福島県の奥州三名湯の一つ、飯坂（いいざか）温泉の中心部にひっそり佇む数寄屋造りの「青葉旅館」は、全10室の隠れ家宿。細い路地を抜けた先の静けさが、日常を忘れさせてくれます。飯坂温泉駅から徒歩12分ですが、福島駅経由で東京から1時間30分強と電車でのアクセスも良いので関東近郊からサクッと旅することができます。

温泉は源泉かけ流し。やわらかな浴感の湯が心地よく、お肌がしっとり潤います。岩風呂の風情が素敵な内湯2種と露天風呂が24時間いつでも貸切制なので独占可能です。

脱衣所に日本酒とマスが置いてあり、露天風呂でオリジナル地酒「青葉」などの日本酒を湯に浸かりながらちょっと味わえるという粋なアイデアも魅力的。中には温泉付き客室もあり、客室でも素晴らしい温泉をあますことなく堪能できます。

お食事は「百彩百味」と名づけられた、小鉢料理がずらりと並ぶお膳が提供され、その数の多さにびっくり！ ここでしか味わえないと思います。夕朝とも部屋食で、福島産をメインとした30品目以上の季節食材を味わうことができます。地元でとれた山菜やきのこはとても美味しくて地酒とも相性抜群。心のこもった手づくり料理が身体に沁み渡ります。

夕食だけでなく朝食にも小鉢はずらりと並び、彩り豊かで目でも楽しめます。訪れる方のリピート率が高く、「おもてなしの温かさ」に癒される滞在が叶います。

美人の湯と日本酒が堪能できる美食宿

【宮城県】遠刈田温泉 旬菜湯宿 大忠

宮城県の蔵王連峰麓、遠刈田温泉に位置する「旬菜湯宿 大忠」は、創業150年の小さな湯宿。自然豊かなロケーションにある宿ですが、白石蔵王駅から車で25分、仙台から1時間弱で行くことができます。

温泉は源泉かけ流しで、「美人の湯」のひとつ「硫酸塩泉」。内湯と貸切風呂でゆったりでき、保湿系美人の湯が美肌へと導いてくれます。

お食事は宿の屋号通り「旬菜」が主役の創作会席。おばんざいバイキングは季節の前菜がずらりと並び、セルフで好きなものを好きなだけ味わうことができます。夏の生ウニご飯と季節のお食事が絶品ですが、秋のいくらや鮭を使ったはらこ飯や冬のせり鍋も昇天するほど美味しく、大満足のお食事をいただけます。

幻の日本酒ともいわれる「十四代」や「新政」といった入手困難な銘柄は別途有料となりますが、ドリンクは基本的にフリーフロー。日本酒だけでなく、ワインや焼酎、カクテルなども好きなだけいただけるので、ドリンクだけでもコスパのよさを感じた湯宿です。

海絶景と和フレンチの新感覚リゾート

【静岡県】北川温泉 吉祥CAREN

静岡県・東伊豆の北川温泉、海沿いの高台に位置する「吉祥CAREN」は大人の隠れ家感が漂うお宿。温泉は男女入れ替え制で、それぞれ雰囲気が異なる絶景を楽しむことができます。露天風呂をはじめとする6つの湯処はすべて源泉かけ流し。

オーシャンビューの露天風呂からは開放感たっぷりの景色を眺めることができ、朝に入れば陽光浴も楽しめ、贅沢なひとときを過ごせます。タイミングが合えばムーンロード（夜の海面に月光が反射してできる光の道のこと）を目にしながらの湯浴みも叶います。

夕食は鉄板焼きもしくは、フレンチ懐石をチョイスできます。私が伺った日は、金目鯛やイサキの刺身、地元野菜の前菜が彩り豊かな内容で、海が近い宿ならではの新鮮な魚介類を中心に堪能できました。

そして、一夜明けていただく朝食のフレンチトーストとオムレツは、シェフが目の前で鉄板で焼いて提供してくれるので、出来立てふわふわで絶品！ 朝から多幸感しかありません。

またこちらの宿は、夕食前の時間帯までウェルカムパンケーキやドリンクサービスなどの手厚いおもてなしが無料で受けられるので、早めの到着をおすすめします。充実しすぎなうえ、丁寧で素敵なおもてなしをしていただけるので、ホスピタリティも抜群の湯宿です。

※本記事で紹介している情報は筆者の訪問時から2025年11月時点のものです。サービスや食事などの内容が変更されている可能性もありますので、必ず事前にお調べください。

