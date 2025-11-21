◆新日本プロレス「ＷＯＲＬＤ ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２５」（２０日、後楽園ホール）観衆１４９８人（札止め）

新日本プロレスは２０日、後楽園ホールで「ＷＯＲＬＤ ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２５」開幕戦を開催した。

今年は全１６チームがＡＡ、Ｂの２ブロックに分かれ開催。各ブロックの上位２チームが決勝トーナメントに進出する。準決勝は１２・１０長崎大会（Ａブロック１位ｖｓＢブロック２位）と１２・１２薩摩川内大会（Ａブロック２位ｖｓＢブロック１位）で行われ、１２・１４熊本大会で優勝決定戦が行われる。

開幕戦となった後楽園ホール大会では、Ａブロック公式戦４試合が行われ、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」の首領、ＥＶＩＬはドン・ファレと組んでチェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎と「Ｈ．Ｏ．Ｔ」同門対決。前夜（１９日）の同じ後楽園での「粛清の夜」で「スターダム」上谷沙弥と無効試合だった裕二郎とＥＶＩＬは急きょ「粛清マッチ」を敢行。両者ＫＯに終わり、和解のハンドサインをかわした。

一夜明けた同門対決は、ＥＶＩＬがオーエンズにウィスキーミストを噴射し、ファレが裕二郎に急所蹴りとやりたい放題。最後は、ＳＣＯＲＰＩＯＮ ＤＥＡＴＨＬＯＣＫで裕二郎をギブアップで葬った。

ただ、試合後、ＥＶＩＬ組は裕二郎に謝罪のポーズ。試合後は全員でハンドサインをかわし、そのまま無言で水道橋の闇に消えた。

◆１１・２０後楽園ホール「公式戦」成績

▼ＷＯＲＬＤ ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２５」Ａブロック公式戦 ３０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、○矢野通（１勝＝２点）（９分５６秒 横入り式エビ固め）石川修司●、エル・デスペラード（１敗＝０点）

▼同

ドン・ファレ、○“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（１勝＝２点）（７分１０秒 Ｓｃｏｒｐｉｏｎ Ｄｅａｔｈｌｏｃｋ）チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎●（１敗＝０点）

▼同

小島聡、○タイチ（１勝＝２点）（１２分３０秒 ブラックメフィスト→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●、後藤洋央紀（１敗＝０点）

▼同

ドリラ・モロニー、○鷹木信悟（１勝＝２点）（１７分０１秒 ＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ→片エビ固め）ゲイブ・キッド●、辻陽太（１敗＝０点）