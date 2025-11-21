自分の肖像権を「生成AI」利用可能にした起業家・くりえみが語る「AI時代に残る価値」

生成AIモデルの研究・開発などを行うOpenAIが、一般ユーザー向けの動画生成AIアプリ「Sora 2」を9月30日にリリース。ユーザーが自分の顔や声のAIモデルを作成し、他のユーザーの動画に登場させることを許可できる「カメオ」機能を搭載していることなどが話題となった。

「SNSのフェチ天使」の異名を持つ起業家・クリエイターとしてSNS総フォロワー数270万人超えを誇るくりえみさんは、「Sora」向けに自身の肖像のパブリック利用を解禁。彼女のAIモデルが登場するショート動画の数々がファンの手で生み出され、SNS上で共有されている。

過去にはAI電子写真集をリリースし、“フォトセッションとAIの融合”をテーマに掲げた「Pinyogramフォトセッション」なども主宰する彼女に、AI時代のタレント像やクリエイター像について聞いた。

AI時代はコンテンツの価値が突然失われることも

――早速ですが、今回くりえみさんが「Sora 2」で自身の肖像権のパブリック利用を可能にした経緯・背景からうかがいたいです。

くりえみ：やはり一番はYouTubeにおけるヒカキンさんのように、揺るぎない先駆者ポジションを「Sora２」で築くことができるのではないかなと（笑）。大前提として、一般的な芸能プロダクションがリスクと捉えて二の足を踏むようなことにも、私自身の決断ですぐに行動へ移せる立場にあることは大きいです。

――くりえみさんは現在、自身がCEOを務める「ぴにょきお」という会社でAIタレントやバーチャルヒューマンのプロデュース事業などを展開しているほか、「AiHUB」というAI開発企業でも執行役員を務めているとのことで。

くりえみ：私たちのようなAIとエンタメをコア領域に事業を展開している会社は、ビック・テックの今後の動向を予測しながら、いかにプラットフォーム上でコンテンツ展開できるかが死活問題。ビック・テックが提供するアップデートによって、翌日には自分たちのプロダクトの価値が失われる可能性もあり、スピード感を持って先駆者ポジションを取ることは大切にしています。

――実際にプラットフォーマー側の要因で自社のプロダクトやサービスの価値が大きく左右された経験があるんですか？

くりえみ： AIモデルによってコスト削減を図る「Bachamo」というアパレル企業向けのAIファッションモデルサービスがありますが、ローンチ後、半年も経たずにGoogleの画像生成AI「Nano Banana」が発表されたということがありました。

「Nano Banana」は肖像権の問題が指摘されていますし、サービスの品質的にも私たちの「Bachamo」のほうが優れていると感じる反面、この優位性をいつまでキープできるのかという危機感は経営者として持っています。

――日進月歩の業界だけに開発したプロダクトや自社のオリジナリティがすぐに陳腐化してしまうリスクがあるわけですね。

生成AIと個人の共創でIPビジネスを拡大

――くりえみさんがAI電子写真集を発売した2023年当時と比べ、最近は画像生成AIのクオリティも大きく向上した印象です。

くりえみ：もはやクオリティ的には生身の私を撮影していただくより、繊細な表現が可能になっているかもしれません（笑）。ただ、AIの生成画像に対する違和感や抵抗感が薄れてきたとすれば、画像の品質自体が大きく向上したというよりも、AIの生成画像を見慣れてきた影響が大きい気がしますね。

――確かにSNSで生成画像を見かけることが、この2年で本当に当たり前になりました。

くりえみ：今はスマホで誰でも簡単にAIによる生成画像を作り出せるようになりましたからね。2年前はハイスペックなPCや専用ソフトなどが必要で、多くの人にとって画像生成のハードルが今より高かったんですけど。

人間って自分が全く触れたことのない技術にはとても敏感で、拒絶反応みたいなものも喚起されるんですが、自分で少しでも触った経験を実際に持つと、そうしたネガティブな感情も薄まっていくものなのかなと。

――その意味では、くりえみさんの活動や事業を取り巻く環境も2年前より整ってきたと言えそうですね。

くりえみ：私たちの会社では、生身の人間であるインフルエンサーなどと連携して、生成AIを活用したグッズや写真集の展開などのIP事業を展開してきましたが、今後その手法をより多くのモデルさんなどに転用していきたいですね。

――被写体モデルの活動などを通じて感じてきた課題感をテクノロジーの力で解決する取り組みをしてきたわけですが、会社の事業ではどんな展望を描いていますか？

くりえみ：アニメなども含め、半分眠っているようなIPライセンスを取得し、AIを活用しながらリブーストして、売上アップを達成することが、会社の大きなビジョンのひとつにはあります。そして、生成AIの活用で得られた収益の一部が、エージェント契約などを結ぶ私たちの会社にも入ってくる。そんなビジネスモデルを構築していきたいです。

コスパ・タイパって実はそれ程良くない

くりえみ：結局、AI時代に残る価値は「どれだけ権利を保有しているか」というのが私の考え。これまでタレントの権利の多くは所属契約を結ぶ芸能事務所に帰属してきましたが、AI時代はこれまで以上にエージェント的な契約関係が主流になっていくと思います。

――雑誌やテレビといったマスメディアの仕事よりも、Fantiaやnoteなどの有料コンテンツを充実させることで、毎月のように数十万〜百万円という収入をストックビジネス的に得るモデルやライターも近年は散見されます。

YouTuberなどと同様、一朝一夕で可能な個人の稼ぎ方では当然ありませんが、個人の稼ぎ方が生成AIによって今まで以上に拡大していくということですね。

くりえみ：「Sora2」の収益化が進むことで、AI動画を生業にするクリエイターが今後さらに増える可能性は十分ありますね。AIコンテンツを制作できるクリエイターは今とても数が少ないので、企業間でもその価値は高まっていくのかなと。私たちの会社も今後のアニメ制作などを見据えて、AIアーティストやAITuberと呼ばれる個人クリエイターを精力的に集めている段階です。

――AIクリエイターに求められる能力やスキルって、一言で言うと何ですか？

くりえみ：全体の完成イメージを想像・構想してプロンプトに落とし込む言語化能力ですね。あとは、忠実な修正作業ができること。ラクをしようと思えば、いくらでもラクできるのが生成AIですが、写真集を1冊作るにしても一般的な価格で販売するというクオリティ視点だと、多くの手作業が発生してしまうので。現状の技術では生成AIを活用するコスパ・タイパって実はそれ程良くないとも言えます。

――それでも生成AIを軸とする事業に注力しているのは、生成AIの技術的な将来性を見越して、かつ生成AIを活用したIPビジネスを長期的に指向しているためですか？

くりえみ：そうですね。付け加えると、生成AIを活用すると一人のクリエイターができることの幅が広がるという意味では、めちゃくちゃ効率化できるんです。要するに、これまで1から10までのことしかできなかった個人クリエイターが、1から100までのことができるようになる。それができるようになるがゆえに、一人当たりの作業量が結果的に増えやすいという感覚です。

――なるほど。生成AIには「餅は餅屋」的な制作チームを組める環境が周りになくても、個人クリエイターが才能を発揮できる場を広げるというメリットや力はありそうです。

くりえみ：当たり前ですが、コンテンツを受容する人にとっては生成AIの制作物であること自体に特別な価値は感じないですし、AI時代でもファンビジネスに求められるのは、むしろ人間味だったりもしますので。あくまでも生成AIをツールとして上手に使いこなしながら、エンタメを盛り上げていきたいと思っています。

