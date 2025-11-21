ロンハーマンのホリデー到来♡心躍る限定アイテムで冬のインテリアを格上げ
カリフォルニアの心地よい空気感を日常に届ける「ロンハーマンリビング」から、ホリデーシーズンに向けた特別なアイテムが続々登場しています。世界中から選び抜かれたインテリアや雑貨は、冬の部屋づくりをより楽しく、あたたかなものにしてくれそう♡ビヨルン・ケーラーの限定サンタセットや、COOLSNOWGLOBESのスノードーム、華やかなオーナメントなど、ギフトにもぴったりのラインナップが揃いました。お部屋を彩る冬支度を始めてみませんか。
限定サンタやスノードームが登場♡
価格：45,100円
まず注目したいのは「Björn Köhler for Ron Herman」の限定サンタセット。
ハート型バルーンを持つサンタとミセスサンタがセットになった特別アイテムで、円形ウッドベースつき。クリスマスインテリアに優しく温かなムードを添えてくれます。
White Christmas Tree Snow Globe
価格：16,500円
続いて「COOLSNOWGLOBES for Ron Herman」のスノードーム。
ロンハーマンらしいネイビー×ホワイトのコントラストが美しく、大きなクリスマスツリーとギフトボックスの幻想的な世界観が魅力です。
伝統の美×遊び心♡華やかオーナメント
ornament
価格：550～3,300円
SHISHI / KURT S.ADLERからは、個性豊かなクリスマスオーナメントが多数ラインナップ。
職人技が光るディテールと鮮やかなカラーが、ツリーを一気に華やかにしてくれます。贈り物にも嬉しい存在感のあるデザインです。
＜ラインナップ＞
・plate 28,710円
・plate 16,720円
・plate 13,420円
・mug 22,440円
・teacup&saucer 28,050円
・cup&saucer 26,400円
また「GINORI 1735」からは、神話モチーフを描いたシリーズが登場。大胆なキャンディーカラーと手描きのタッチが、テーブルをアートのように彩ります。
リースで仕上げるホリデーインテリア♪
＜ラインナップ＞
・＜RH Christmas Wreath＞ 7,150円 / 11,000円 / 15,400円 / 28,600円
・＜RHC Christmas Wreath＞ 7,150円 / 11,000円 / 15,400円
RH Flowerからは、ロンハーマンオリジナルのクリスマスリースが登場。
手仕事を感じるデザインと上品なリボンが印象的で、玄関やリビングに飾るだけで瞬く間にホリデームードに。毎日の景色に特別感をプラスしてくれます♡
心弾む季節に♡ロンハーマンで冬支度を
ロンハーマンのホリデーアイテムは、インテリアとしての美しさはもちろん、心を和ませてくれる温もりに満ちています。
限定サンタセットやスノードーム、華やかなオーナメント、クラフト感のあるリースまで、一つ取り入れるだけで季節の楽しさが広がるはず。
大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。お気に入りのアイテムとともに、今年の冬をもっと心地よく、もっと特別に楽しんでみてください♪