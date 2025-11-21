ロンハーマンのホリデー到来♡心躍る限定アイテムで冬のインテリアを格上げ

カリフォルニアの心地よい空気感を日常に届ける「ロンハーマンリビング」から、ホリデーシーズンに向けた特別なアイテムが続々登場しています。世界中から選び抜かれたインテリアや雑貨は、冬の部屋づくりをより楽しく、あたたかなものにしてくれそう♡ビヨルン・ケーラーの限定サンタセットや、COOLSNOWGLOBESのスノードーム、華やかなオーナメントなど、ギフトにもぴったりのラインナップが揃いました。お部屋を彩る冬支度を始めてみませんか。

限定サンタやスノードームが登場♡

object

価格：45,100円

まず注目したいのは「Björn Köhler for Ron Herman」の限定サンタセット。

ハート型バルーンを持つサンタとミセスサンタがセットになった特別アイテムで、円形ウッドベースつき。クリスマスインテリアに優しく温かなムードを添えてくれます。

White Christmas Tree Snow Globe

価格：16,500円

続いて「COOLSNOWGLOBES for Ron Herman」のスノードーム。

ロンハーマンらしいネイビー×ホワイトのコントラストが美しく、大きなクリスマスツリーとギフトボックスの幻想的な世界観が魅力です。

伝統の美×遊び心♡華やかオーナメント

ornament

価格：550～3,300円

SHISHI / KURT S.ADLERからは、個性豊かなクリスマスオーナメントが多数ラインナップ。

職人技が光るディテールと鮮やかなカラーが、ツリーを一気に華やかにしてくれます。贈り物にも嬉しい存在感のあるデザインです。

＜ラインナップ＞

・plate 28,710円

・plate 16,720円

・plate 13,420円

・mug 22,440円

・teacup&saucer 28,050円

・cup&saucer 26,400円

また「GINORI 1735」からは、神話モチーフを描いたシリーズが登場。大胆なキャンディーカラーと手描きのタッチが、テーブルをアートのように彩ります。

リースで仕上げるホリデーインテリア♪

＜ラインナップ＞

・＜RH Christmas Wreath＞ 7,150円 / 11,000円 / 15,400円 / 28,600円

・＜RHC Christmas Wreath＞ 7,150円 / 11,000円 / 15,400円

RH Flowerからは、ロンハーマンオリジナルのクリスマスリースが登場。

手仕事を感じるデザインと上品なリボンが印象的で、玄関やリビングに飾るだけで瞬く間にホリデームードに。毎日の景色に特別感をプラスしてくれます♡

心弾む季節に♡ロンハーマンで冬支度を



ロンハーマンのホリデーアイテムは、インテリアとしての美しさはもちろん、心を和ませてくれる温もりに満ちています。

限定サンタセットやスノードーム、華やかなオーナメント、クラフト感のあるリースまで、一つ取り入れるだけで季節の楽しさが広がるはず。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。お気に入りのアイテムとともに、今年の冬をもっと心地よく、もっと特別に楽しんでみてください♪