女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は21日、第40話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第40話は、錦織友一（吉沢亮）はスキップをマスターしようと、ひそかに練習中。しかし、生徒の小谷春夫（下川恭平）正木清一（日高由起刀）、弟の錦織丈（杉田雷麟）、そしてレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に見つかる。スキップはヘブンが生まれたアメリカ発祥のものか、という話になるが、ヘブンの出身は違う国だった。松野トキ（郄石あかり）も交えた、ヘブンのことを知るための大クイズ大会が始まり…という展開。

「クエスチョン1、ヘブン！」――。第1問「どこの国で生まれたか」（3択）。正解はギリシャ。正解の小谷に鎌。

第2問「嫌いな日本の食べ物は」。正解は糸こんにゃく。正解のトキに独楽。

第3問「ヘブンは料理屋を開いたことがある。○か×か」。正解は○。友一だけが不正解。

「私は40歳です。ホントかウソか」。正解は○。友一だけが不正解。

友一だけが1問も正解できず、クイズ大会は終了。友一はイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）の写真を最後の問題にしてほしいと頼んだ。

トキはヘブンの大切な写真だと説明し「私にも大切な人がいますが、そういうことはなるべく、心の中にしまっておきたく…」。優勝はトキで、賞品は願いを叶えたり、呪いに用いるブードゥー人形。「丑の刻参りの藁人形みたい。何か呪いたいな」――。

月が改まり、ヘブンは「コレカラモ、ヨロシクネガイマス」。トキは不器用なスキップで帰った。

クイズ大会はドラマオリジナルの展開。小泉八雲は米国記者時代、ブードゥーの取材・執筆をしていた。

SNS上には「（錦織に）弟がいたのか」「ヘブン先生、自ら効果音もw」「効果音が近未来的」「ダダン！みたいにヘブン！とw」「大盤石の面目丸つぶれw」「不憫なのに面白いw」「おトキちゃんの優しさがにじみ出る」などの声。“スキップ回”に続き“クイズ回”も反響を呼んだ。

24日から第9週「スキップ、ト、ウグイス」に入る。