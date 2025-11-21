¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥ó¥¯¥¤¥º¤Ç¶Ó¿¥»´ÇÔ¡¢¥È¥¤¬£Ö¡ª¥Ó¡¼¥ë¢ª¥¹¥¥Ã¥×¢ª¥¯¥¤¥º¡Ö¤¤¤¤£±½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè40ÏÃ¤¬21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤è¤¦¤È¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¤³¤Ã¤½¤êÎý½¬Ãæ¡£¤·¤«¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¾®Ã«¡Ê²¼Àî¶³Ê¿¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡¢Äï¤Î¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÈ¯¾Í¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¤¿¤Á¤Ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤â¸ò¤¨¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¶Ó¿¥¤Ï»´ÇÔ¡£¿´Í¥¤·¤¤ÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥È¥¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤¤¡¡¶Ó¿¥¤µ¤ó¡×¡Ö³ØÀ¸¤¹¤°¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡¡¶Ó¿¥¤µ¤ó¥¬¡¼¥ó¡×¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¹ñÊõìÊ¤á¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡×¡Ö¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡ª¡©¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Àº£½µ¤Ï¡ª¡×¡ÖÊì¾å¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¿Í¡¢Éã¾å¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¡×¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¤À¡Á¡£¥®¥ê¥·¥ãÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç°é¤Á¡Ä¤À¤«¤é±Ñ¸ì¡×¡Ö¾¦ÉÊ¤¬¤³¤ÎÁ°¤Î¥«¥Þw¡×¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥¯¡¼¥¤¥º¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³°¤ì¤ë¶Ó¿¥w¡×¡Ö¾¾¹¾¤Î¿ÀÆ¸¤â¡¢¥¯¥¤¥º¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥À¥á¡×¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤¿ÃÏÍëÆ§¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡©¶Ó¿¥¡×¡Ö¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤é¥À¥á¤Ç¤Ï¡©¡×¡Öµã¤¤Î1²ó¤«¡×¡Ö¶Ó¿¥¤Õ¤¯¤ì¤Ã¤Ä¤éw¡×¡Ö¶Ó¿¥¥Ü¥í¥Ü¥íw¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥È¥³ô²Á¤¬µÞ¾å¾º¡×¡Ö¥·¥¸¥ß¥µ¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ª¡×¡Ö¤¨¡ÁÁá¤¯¼ö¤¤¤¿¤¤¤Êw¡×¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¥°¥Ã¥º¤Ç´î¤Ö¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶âÍËÆü¡£¤¹¤´¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤°ì½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡¡º£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¡ÖÍè½µ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÅÐ¾ì¤«¡×¡Ö¤Ï¡¼ÌÌÇò¤¤¡£Í½¹ð¤âÌÌÇò¤¤¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤ÎÅ¸³«¡¢»ä¤â¹¥¤¡¼¡ª¡×¡Ö15Ê¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£