死のカウントダウンが始まった元陸上自衛隊・朝霞を救え！瓦礫と化した街の「途方もなく長い1キロ」を進むために不可欠な＜支度＞とは

地震の惨禍に見舞われてきた「地震大国」日本。特に甚大な被害が予想される「南海トラフ巨大地震」は、今後30年以内に高い確率での発生が予測されていることが知られています。24年8月には宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことから、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表。列島に緊張が走りました。そこで今回、綿密な取材を基にもとにマンガ化した『南海トラフ巨大地震』から一部を紹介します。未曽有の災禍を前に何が起きるのか? 私達はどうすれば生き延びることができるのか? これは、「そのとき」が来る前に知っておかなければならない「現実」。

* * * * * * *

一番恐れていた事が…

西藤の判断ミスをきっかけとして、感染症「蜂窩織炎」に苦しむことになった元・陸上自衛隊隊員の朝霞。

「蜂窩織炎」は災害下でよくある感染症ながら、治療をしなければ治ることがない。つまりそれは治らない限り、死を意味することに…。

一番恐れていたことが現実となった今、覚悟を決めた西藤。

「やるべきことを全力でやる！」

俺が必ず目的地へ連れて行きます！

朝霞が倒れても、彼から学んだ知識を駆使して目指す目的地・ショッピングモールにたどり着くことを誓う西藤。

その「途方も長い１キロの旅路」を、少しでも楽にするための支度を整えることにーー。

自作品の安全靴

瓦礫の中を進むにあたり、「安全靴」の自作を促した朝霞。

「万が一、鋭利な破片を踏んでしまっても怪我をしない」

その安心感があるだけで心理的にグッと楽になるという。

取り返しのつかない怪我をしない為に

どれだけ配慮をしていても必ず集中力が切れる瞬間がある。

そしてその瞬間に取り返しのつかない怪我を負ってしまうかもしれないーー。

そうならないために「安全靴」が必要、ということだった。

さらにストッキングを包帯代わりにして一行は進む。

このまま目的地まで…

安全靴に包帯。

瓦礫と化した市街のなかでも、可能な限りの準備をして目的地へ進んでいく3人。

西藤を前に「歩き切ってみせる」と語る朝霞だったが、はたして…

※本稿は、『南海トラフ巨大地震３』（講談社）の一部を再編集したものです。