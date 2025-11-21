＜結婚したのはクズ男＞旦那の地元「なぜかママ友できない…」悩む私【第1話まんが：アリサの気持ち】
私はアリサ（25歳）。旦那のタカアキ（35歳）と結婚して、旦那の地元に引っ越してきました。旦那とは付き合って間もなく妊娠。しばらく体調不良でバタバタし、産前産後の里帰りもしていたため、引っ越してきてからはまだ数ヶ月です。最近はママ友ができたらいいなと思って、娘のアヤネ（6ヶ月）を連れて児童館の交流スペースへ出かけるようになりました。けれどなんだか避けられているような気がします。私の何が悪いのでしょうか……。
児童館で居合わせたママと話が弾んで「仲良くなれそう！」と思っても、次に会ったときにはそっけなくされるんです。私、あんまりお近づきになりたくないタイプだと思われているんでしょうか……。そんなことが続くとさすがにヘコみます。
たしかにここは長年暮らしている地元の方が多いみたいです。でもこの時代、さすがに「よそ者は受け付けられない！」ってことはないでしょう。だったらやっぱり、私が原因？ 周りのママたちに不快な思いをさせちゃってる……？
今までの人生を振り返っても、とくに人間関係で困ったことはありません。学校でもアルバイト先でも職場でも、おしゃべりが弾むうちに自然と仲良くなれていました。だからここでも頑張っていろいろな場所に顔を出していれば、すぐにママ友ができると思っていたのです。それなのに……。
旦那はバツイチで、同じ町に前妻と息子が暮らしています。その一方で誰も知らない土地で知り合いもできなくて、ひとりで心細い思いをしている私。旦那が父子面会に向かうたび、私は寂しさを隠し、笑顔を作って送り出しているのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
