◎全国の天気

東北の日本海側や北陸は広く雨でしょう。雷を伴って、強く降る所もありそうです。北海道は次第に雪の範囲が広がり、ふぶく所があるでしょう。関東から西日本は広く晴れて小春日和となるでしょう。空気が乾燥しますので、肌や喉の乾燥対策をしておくとよさそうです。

◎予想最高気温

関東から西日本にかけては17℃くらい、西日本では20℃に達する所もありそうです。東京や名古屋、大阪、福岡は17℃で前日よりやや高く、過ごしやすい陽気となるでしょう。長野は前日より4℃高い15℃の予想です。札幌や青森は前日より低く、風が冷たく感じられそうです。札幌は前日より5℃低い6℃、青森は9℃でしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

三連休のお出かけは22日（土）、23日（日）がおすすめです。よく晴れて、日中は過ごしやすい陽気となるでしょう。24日(月)は雲が増えて、九州や山陰で雨が降り出しそうです。沖縄は来週26日(水)にかけて晴れる日が多いでしょう。

・札幌〜名古屋日本海側の雨や雪は、22日（土）朝までに止みそうです。22日(土)日中は太平洋側を中心に晴れるでしょう。23日（日）勤労感謝の日は、広い範囲で晴れて、絶好のお出かけ日和となりそうです。24日（月）は雲が増えて一部で雨が降るでしょう。連休明けは雨の範囲が広がり、北日本や北陸を中心に荒れた天気となるおそれがあります。