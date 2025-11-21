「広島紅白戦、白組３−５紅組」（２０日、天福球場）

広島の新井貴浩監督（４８）が２０日、宮崎県日南市の秋季キャンプに参加する若手選手を集め、オフの過ごし方を説いた。「ユニホームを脱いでから、いくらでも遊べる。ユニホームを着ている間は死ぬ気でまい進しなさい」とハッパを掛けた。

キャンプに参加しているのは１９歳から２８歳の若手選手たち。ここまではユニホームを着て、そろって練習をしてきた。しかし、オフ期間の行動は完全に自己責任に委ねられる。指揮官は「みんなレベルアップしているから、オフの取り組み方で差がつく」と伝えたという。

この言葉に若鯉たちも背筋を伸ばした。２４歳の佐藤啓は「オフは自分に負けないことが一番だと思う。自分と勝負して、いろんな誘惑も乗り越えて、来年強い自分を出せるように意識してやっていきたい」と気合を入れた。７月に育成から支配下に昇格した２２歳の前川も「監督が言っていたように『オフで差がつく』というのは４年目にして分かった。そこは大切にしながらやっていきたい」と実感を込めた。

新井監督はこの日、キャンプ最後の紅白戦に熱視線を送り「すごく良いものを見せてくれた選手がたくさんいた」と目尻を下げた。練習後には２１日に東京ドームで開かれる故・長嶋茂雄さんのお別れの会に出席するため、一足先にキャンプ地を離れた。