ACEesº´Æ£Î¶²æ¡¦¼ã·îÍ¤Èþ¤é¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¼ç±é¡Ö¥³¡¼¥Á¡×½ÅÍ×¿ÍÊªÌò¤Ç½Ð±é ¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/21¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ9¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë9»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢Âè7ÏÃ¡ÁÂè9ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·º»öÌò±é¤¸¤ëSTARTO¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¹õÈ±»Ñ¤ÎÌò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
±×»³Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡¢½êµ®Ç·¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¡¢À¾¾òÌÔ¼ù¡Ê´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ë¡¢ÀµÌÚÉÒ»Ö¡Ê°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¡Ë¤éÁÜºº°ì²Ý»Í·¸¤¬¼¡¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÊÀîËÌ½ð´ÉÆâ¤Çµ¯¤¤¿½÷»ÒÂçÀ¸»¦¿Í»ö·ï¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ·¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
Æ·¤¿¤Á¤Î¾å»Ê¤È¤Ê¤ë·Ù»ëÄ£·º»öÉôÁÜºº°ì²Ý4·¸·¸Ä¹¡¦»°ÅÄµÁÆÁÌò¤òÄÚÁÒÍ³¹¬¡£·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢ÉÊÀîËÌ½ð¤Ë¤¤¤ë¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á»Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤Ê¤¤·º»ö¡¦ºæ¿Ê¼¡ÏºÌò¤òº´Æ£Î¶²æ¡ÊACEes¡Ë¡£»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¡¦¹âÌÚË¨¤¬¹Ö»Õ¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø½¬½Î¡Ø¼¯Åç¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Î½ÎÄ¹¡¦¼¯Åç¾¡Ìò¤òÊÒ¶Í¿Î¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤È¤¢¤ë´ØÏ¢¤ò»ý¤Ä15Ç¯Á°¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¡¦ÉÍ±ºº»¿¥Ìò¤ò¼ã·îÍ¤Èþ¡£»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÍÎÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜÂåÍýÅ¹¤Î´Ø·¸¼Ô¡¦¸Å²°±Ñ½ÓÌò¤òÌÚÈ¨Îµ¤¬±é¤¸¤ë¡£¥é¥¹¥È3ÏÃ¤Ï¡¢»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¸þ°æ¸÷ÂÀÏº¡ÊÅâÂô¡Ë¤Î²áµî¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÆ²¾ì½Ö°ì»á¤Ë¤è¤ë·æºî·Ù»¡¾®Àâ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¡ÊÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£ÁÜºº¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê·º»ö¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¿Í»öÆó²Ý¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÆÃÌ¿¿¦°÷¡¦¸þ°æ¡ÊÅâÂô¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤ÎÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢°Û¿§¤Î·Ù»¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤é±×»³ÈÉ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ÇúÇË»ö·ï¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æºù°æÎ¶ÂÀ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤òÏ¢¹Ô¤¹¤ë¡£ºù°æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â±³¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÊª¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£½ê¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡Ê°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¡Ë¤Ï¼èÄ´¤Ù¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ëºù°æ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸þ°æ¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤Ïºù°æ¤Î²È¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÃË¡ÊÀôß·Í´´õ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÖÎ¾ÇúÇË¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤¬Æ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸þ°æ¼«¿È¤Î²áµî¤ò¤âßÕ¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÔÆâ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¹Ê»¦ÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤¬¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÈÈºá¤Ë´·¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤È¸«¤ëÃæ¡¢·¸Ä¹¡¦»°ÅÄ¡ÊÄÚÁÒÍ³¹¬¡Ë¤Î¶¯°ú¤ÊÍ×ÀÁ¤Ç¡¢´É³í¤Ç¤¢¤ëÉÊÀîËÌ½ð¤Î·º»ö¡¦ºæ¡Êº´Æ£Î¶²æ¡Ë¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·º»ö¶ÉÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤À¤¬ÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¶Á¤«¤Ê¤¤ºæ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿Æ·¤Ï¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤È15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬Éâ¾å¡£¤½¤ì¤Ï¸þ°æ¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡½¡½¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·º»öÌò±é¤¸¤ëSTARTO¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¹õÈ±»Ñ¤ÎÌò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢¡ACEesº´Æ£Î¶²æ¡¦¼ã·îÍ¤Èþ¤é¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
±×»³Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡¢½êµ®Ç·¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¡¢À¾¾òÌÔ¼ù¡Ê´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ë¡¢ÀµÌÚÉÒ»Ö¡Ê°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¡Ë¤éÁÜºº°ì²Ý»Í·¸¤¬¼¡¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÊÀîËÌ½ð´ÉÆâ¤Çµ¯¤¤¿½÷»ÒÂçÀ¸»¦¿Í»ö·ï¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ·¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡ÅâÂô¼÷ÌÀ¼ç±é¡Ö¥³¡¼¥Á¡×
¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÆ²¾ì½Ö°ì»á¤Ë¤è¤ë·æºî·Ù»¡¾®Àâ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¡ÊÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¥É¥é¥Þ²½¡£ÁÜºº¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê·º»ö¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¿Í»öÆó²Ý¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ÆÃÌ¿¿¦°÷¡¦¸þ°æ¡ÊÅâÂô¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤ÎÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢·º»ö¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢°Û¿§¤Î·Ù»¡¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Ê11·î21ÆüÊüÁ÷¡Ë
Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤é±×»³ÈÉ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ÇúÇË»ö·ï¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æºù°æÎ¶ÂÀ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤òÏ¢¹Ô¤¹¤ë¡£ºù°æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â±³¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Î¸Ç¤¿¤ëÊª¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£½ê¡Ê¸¤»ôµ®¾æ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡Ê°¤µ×ÄÅ¿Î°¦¡Ë¤Ï¼èÄ´¤Ù¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ëºù°æ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸þ°æ¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤Ïºù°æ¤Î²È¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÃË¡ÊÀôß·Í´´õ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÖÎ¾ÇúÇË¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤¬Æ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸þ°æ¼«¿È¤Î²áµî¤ò¤âßÕ¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡Âè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Ê11·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë
ÅÔÆâ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¹Ê»¦ÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æ·¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤¬¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÈÈºá¤Ë´·¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤È¸«¤ëÃæ¡¢·¸Ä¹¡¦»°ÅÄ¡ÊÄÚÁÒÍ³¹¬¡Ë¤Î¶¯°ú¤ÊÍ×ÀÁ¤Ç¡¢´É³í¤Ç¤¢¤ëÉÊÀîËÌ½ð¤Î·º»ö¡¦ºæ¡Êº´Æ£Î¶²æ¡Ë¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·º»ö¶ÉÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤À¤¬ÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¶Á¤«¤Ê¤¤ºæ¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿Æ·¤Ï¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤È15Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬Éâ¾å¡£¤½¤ì¤Ï¸þ°æ¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡½¡½¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û